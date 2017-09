Semaine de la mobilité : pour bouger autrement sur la Côte

A l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre sur le thème de "Pour une mobilité propre, partagée et intelligente", la CASA (Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis) joue les guides dans ce domaine. Elle a monté un programme sur toute la semaine et et propose divers temps forts pour inviter ses habitants à repenser leurs modes de déplacement en faveur d'une mobilité plus durable et plus sécurisée. A noter ainsi le Challenge de la Mobilité inter-entreprises le jeudi 21 septembre pour se rendre sur son lieu de travail.

Il s'agit de montrer que les Sophipolitains sont déjà nombreux à vélos! Pour le prouver, jeudi de 7h45 à 9h00, il leur suffira de passer par le carrefour de la Route des Lucioles et de la Route du Parc (Auberge La Source). Un comptage sera fait et un accueil sportif et convivial assuré !

Au programme également, la possibilité de tester le vélo électrique, jeudi. De 11 à 15 heures, des vélos à assistance électrique seront mis gratuitement à disposition pour découvrir les pistes cyclables de Sophia Antipolis. RDV à Saint Philippe à Biot à côté du box à vélo avenue Roumanille.

Pour les sophipolitains, à expérimenter 2 nouveaux services : illico RESTO pour la pause déjeuner et Sophia STOP pour un covoiturage solidaire sur le technopole.

Pour parler de mobilité des stands d’informations seront montés à Antibes, Biot, Valbonne.

Samedi 16 de 9h à 17h : Place des Martyrs de la Résistance à Antibes

Lundi de 12h à 14h30 : Place Bermond aux Haut-Sartoux

Mardi 19 de 12h à 14h30 : Place Méjane à Garbejaïre

Jeudi 21 de 12h à 14h30 : Parvis de Saint-Philippe à Biot avec les acteurs sophipolitains de la mobilité (cafés offerts)

Vendredi 22 de 12h à 14h30 : Place Sophie-Laffitte aux Lucioles

Cannes organise également plusieurs actions et animation à l'occasion de la semaine de la mobilité autour du slogan 2017 "Partager pour aller plus loin". A noter ainsi plusieurs journées "thématiques" : sur le transport public, samedi 16 septembre avec le ticket de bus au tarif unique de 1,50€ en illimité pour la journée sur tout le réseau Palm Bus; sur la découverte de Cannes en "piéton roulant", le mercredi; sur la mobilité active le vendredi; pour finir sur la mobilité durable le dimanche 24 septembre.