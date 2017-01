Semaine de la persévérance scolaire : 6 actions contre le décrochage

Vaincre le décrochage scolaire, valoriser l'engagement des équipes pédagogiques, éducatives et de leurs partenaires au service de la réussite de tous les élèves : ce sont les objectifs de la 2ème semaine de la persévérance scolaire dans l'académie de Nice qui a débuté lundi et se poursuit jusqu'au vendredi 27 janvier avec, en point d’orgue, la journée académique de l’innovation au service de la persévérance organisée le jeudi 26 janvier 2017 au lycée du Val d'Argens du Muy. Cette semaine permet de mettre en lumière ce qui ce fait pendant l’année et produit des résultats. Dans les Alpes-Maritimes, qui se sont engagées contre le décrochage, plusieurs actions exemplaires sont menées. Sont ainsi citées et mis en avant ces six actions :

- Le programme innovant "ADMIS" dans 4 lycées professionnels de Nice : Les Palmiers, Vauban, Pasteur et Magnan. ADMIS (Accompagnement vers le Diplôme par des Modules Innovants et par la Sophrologie) s’adresse aux élèves de terminale sortis du système éducatif sans diplôme et à des jeunes ayant échoué à l’examen et souhaitant un accompagnement "sur mesure"

- La salle ouverte Toukouleur au collège Les Bréguières de Cagnes-sur-Mer. Depuis 5 ans, les élèves, professeurs, parents et partenaires du collège Les Bréguières se mobilisent autour d'un grand projet transdisciplinaire intitulé TouKouLeur (TKL). Ce projet innovant permet aux élèves de partager la diversité de leurs cultures et de s'engager dans des ateliers et des actions avec leurs enseignants et de nombreux partenaires du collège.

- La "pédagogie en îlots" au collège Bertone d’Antibes. Elle vise à favoriser les coopérations d’apprentissage. La réorganisation de l’espace-classe (en îlots) et la constitution de groupes d’élèves vont de pair avec de nouvelles démarches : objectifs de travail mieux explicités, entraide entre élèves, échanges au sein du groupe, mise en place d’une évaluation en évolution.

- Les équipiers de la réussite du lycée Les Eucalyptus et de 4 collèges niçois. Depuis novembre 2016, des élèves volontaires en classe de 1ère accompagnent dans leurs devoirs des élèves de quatre collèges : Paul Langevin de Carros, Frédéric Mistral, Jules Romains et Raoul Dufy de Nice.

- Les classlab des collèges Pierre Bertone d’Antibes et Capron de Cannes et du lycée Simone Veil de Valbonne. Le projet Classlab a vu le jour à la rentrée 2015 avec des usages réfléchis des appareils mobiles en relation avec les programmes scolaires : la retouche et le montage photographique, le montage vidéo, la prise de note avec utilisation de lecteur QR Code pour la récupération des cours et supports.