Semaine de l'Industrie : le "rallye" de l'UIMM et le flash spatial à Cannes

Cannes : la Semaine de l'Industrie chez Thales Alenia Space Thales Alenia Space à Cannes s'est également mobilisé pour faire découvrir l'industrie spatiale et ses différents métiers aux jeunes, tout en démystifiant les stéréotypes masculins/féminins associés à ces métiers. Autre objectif majeur de cette semaine pour Thales Alenia Space : valoriser les relations entretenues avec les PME locales sur le bassin d’Emploi PACA. "Cette manifestation a pour objectif de démontrer que les métiers de l’industrie, de l’ingénierie aux fonctions supports en passant par la gestion de projets, sont accessibles aussi bien aux femmes qu’aux hommes, contrairement à certaines idées reçues", explique Béatrice Bretegnier, Directrice des Ressources Humaines de Thales Alenia Space à Cannes. Et de rappeler que Thales Alenia Space a recruté près de 200 personnes en 2016 pour le site de Cannes, dont 39% de femmes. Calendrier des événements de Thales Alenia Space - Mardi 21 mars : deux entreprises sous-traitantes de Thales Alenia Space, AKKA et SII, viendront présenter leurs activités, métiers et postes à pourvoir devant une vingtaine de jeunes alternant-e-s et stagiaires en fin de cursus d’étude chez Thales Alenia Space Cannes. L’un des enjeux majeurs de cette opération est de permettre à ces jeunes de développer leur réseau professionnel, et de les aider à élargir ainsi les choix de carrière qu’ils auront à faire demain. A cette occasion, les équipes RH proposeront également un atelier de « refonte du CV - Mercredi 22 mars : les équipes RH, accompagnées de responsables opérationnels, accueilleront deux classes d’étudiant-e-s de classe Préparatoire PCSI et MPSI (Stanislas – Cannes), pour leur faire découvrir les métiers du spatial et les faire réfléchir sur le thème de la mixité et de l’égalité professionnelle, notamment au travers de témoignages et d’actions ludiques. - Jeudi 23 mars : la Direction des Ressources Humaines, participera le à la 10ème Rencontre pour l'Emploi Industriel, en partenariat avec la CCI, l'IUMM 06 et l'Académie de Nice. Thales Alenia Space tiendra un stand présentant ses activités spatiales et ses métiers, et les équipes RH participeront à des ateliers de 'speed recruiting" pour les jeunes. - Vendredi 24 mars : les actions se poursuivront par l’accueil, de 25 ingénieur(e)s du CESI, au sein de l’établissement de Cannes, où leur seront présentés la société et ses métiers. Les équipes RH concluront cette semaine à l’Université de Nice avec des étudiant(e)s en Physique / Chimie, en offrant leurs conseils en rédaction de CV et lettre de motivation.