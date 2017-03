Semaine du Cerveau : trois start-up azuréennes pour vos neurones

Sur le thème "Le cerveau, aventure entrepreneuriale et scientifique : 3 points de vue de start-ups", E-Phy-Science, Ino-Sens et Orphit pharma, trois jeunes pousses incubées par l'Incubateur Paca-Est, présenteront aux étudiants des filières santé les projets et visions des défis que portent les sciences du cerveau. Cette conférence-débat, organisée en partenariat avec l'IPMC et Université Côte d'Azur dans le cadre de la Semaine du Cerveau, se tiendra au Learning Centre SophiaTech (Campus SophiaTech, bâtiment Forum), lundi 13 mars de 12h30 à 14 heures. Voici les trois présentations qui seront suivies d'une table ronde animée par les étudiantes de Polytech'Nice :

- E-Phy Science (IPMC, Valbonne), "De la thèse en neuroscience à la création d'entreprise", par Melissa Farinelli, présidente.

- Ino-Sens (Grasse), "Etre, telle est la réponse à la question - et ça se mesure !", par Laurence Fanuel, co-fondatrice

- Orphit Pharma (St Laurent du Var), "Développement d'un candidat médicament pour traiter la maladie d'Alzheimer : quelles difficultés, quels espoirs?", par Stéphane Laruelle, fondateur

Deux autres rendez-vous sont donnés au Learning Centre SophiaTech, toujours dans le cadre de la Semaine du Cerveau.

Jeudi 16 mars de 13h à 14h, "Le cerveau a-t-il du cœur?' ou la Neurobiologie des émotions" avec Thomas Lorivel de l''Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC). Une vie sans émotion serait bien terne. Mais au-delà de la coloration qu’elles amènent à notre existence, les émotions ont été modelées par l’évolution pour améliorer la survie de toutes les espèces animales qui sont capables de les éprouver. Cette conférence proposera une définition du concept d’émotion et dressera un état des lieux des principales connaissances accumulées jusqu’à aujourd’hui sur leur régulation par différentes régions spécialisées du cerveau. Leur importance dans la prise de décision et les effets délétères de leur perturbation, notamment, seront abordés.

ou la Neurobiologie des émotions" avec de l''Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC). Une vie sans émotion serait bien terne. Mais au-delà de la coloration qu’elles amènent à notre existence, les émotions ont été modelées par l’évolution pour améliorer la survie de toutes les espèces animales qui sont capables de les éprouver. Cette conférence proposera une définition du concept d’émotion et dressera un état des lieux des principales connaissances accumulées jusqu’à aujourd’hui sur leur régulation par différentes régions spécialisées du cerveau. Leur importance dans la prise de décision et les effets délétères de leur perturbation, notamment, seront abordés. Vendredi 17 mars de 13h à 14h, "Jusqu'où notre cerveau peut-il être influencé par notre environnement ?" avec Idriss Tellier, Docteur en Psychologie Cognitive & Sociale de l'Université Aix-Marseille et Médiatrice scientifique pour Les Petits Débrouillards.. L'occasion de découvrir les processus socio-cognitifs sous-jacents aux influences sociales des comportements humains. Ce café-science débattra des mécanismes qui permettent ces influences sociales, tantôt anodines ou inconscientes, tantôt volontaires, tantôt à l'encontre des intérêts de l'autre ou au contraire "pour son bien", tantôt à notre propre détriment. Seront évoqué quelques-unes des techniques de manipulation sociale afin de pouvoir les détecter dans notre quotidien, pour comprendre comment s'en protéger.

+ d'infos sur le Learninge Centre SophiaTech