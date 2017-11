Semaine du handicap : Amadeus invite à un voyage autour des sens

"Chacun de nos collaborateurs contribue quotidiennement à dessiner le futur du voyage, univers indissociable de l’éveil des sens. Cette semaine, sensibilisons autrement nos collaborateurs à la thématique du handicap à travers plusieurs ateliers déclinés autour des cinq sens", estime Magali Viano, DRH Amadeus Nice. C'est pourquoi, à l’occasion de la 21ème Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées du 13 au 17 novembre, Amadeus, le plus gros employeur de la technopole, propose à ses employés un programme d’activités quotidiennes sur la thématique : le voyage autour des sens.

Sur les deux sites de l’entreprise (Sophia Antipolis et Villeneuve-Loubet), l’ensemble des 4000 collaborateurs directs du centre de R&D du leader mondial des technologies du voyage, pourra ainsi expérimenter de nouveaux périples faisant évoluer le regard sur le handicap en entreprise. Deux objectifs sont suivis.

Partager des expériences au travers d’ateliers et de rencontres ludiques : Digital Escape Game, forum dédié à l’accessibilité numérique, quiz musical ou encore rencontre avec un grand chef, Gregory Cuilleron, ambassadeur de l’AGEFIPH et ancien participant de l’émission Top Chef, personnalité passionnée et engagée sur le sujet.

Le groupe tient ainsi à affirmer sa volonté de valoriser le handicap comme levier de performance globale de l’entreprise. Depuis plus de 10 ans, Amadeus cherche à mener une politique dynamique en matière de management des talents et s’engage en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Cet engagement se traduit, avant tout, par le recrutement et le maintien dans l’emploi des collaborateurs avec une expertise, des compétences et de l’ambition.