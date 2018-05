Séminaire "Quantum Computing" à Sophia : EURECOM ouvre la porte de l'ère post-quantique !

On en parle de plus en plus de l'ordinateur quantique et des bouleversements qu'il pourrait apporter dans le monde informatique. Mais l'ordinateur quantique grand public verra-t-il vraiment le jour ? Dans quel délai ? Faut-il déjà se préparer pour l'ère post-quantique en sécurité informatique ? Ce sont des questions posées de plus en plus fréquemment par les responsables informatiques et les chercheurs. C'est pour répondre à ces interrogations qu'EURECOM, école d'ingénieur et centre de recherche en sciences du numérique à Sophia Antipolis, organise un séminaire ouvert au public sur le "Quantum computing" jeudi 24 mai à 14 heures, dans son amphithéâtre Marconi du Campus SophiaTech.

Deux conférenciers de haut vol viendront exposer les grands principes du calcul quantique et son impact potentiel sur la sécurité informatique (des présentations qui se feront en anglais).

14:00 - Calcul Quantique - Silvano De Franceschi, Expert en Nano-Electronique Quantique, Quantum Silicon, CEA-INAC, Grenoble.

Expert en Nano-Electronique Quantique, Quantum Silicon, CEA-INAC, Grenoble. 15:00 - Cryptographie à l'Ère Quantique - Renato Renner, Professeur en Physique Théorique, Groupe Théorie de l'Information Quantique, ETH Zurich.

La participation est gratuite mais obligatoire par retour de mail à qc-seminar@eurecom.fr avant le 22 Mai.