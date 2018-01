Serge Trigano (Mama Shelter), grand témoin au #VEM9 de Saint-Raphaël

Serge Trigano, président de Mama Shelter, sera le grand témoin du salon du e-tourisme #VEM9, la neuvième édition du Voyage en Multimédia qui aura lieu cette année les 14, 15 et 16 février au Palais des Congrès de Saint-Raphaël. La conférence Grand Témoin qu'il donnera jeudi 15 février à 18 heures aura pour thème "Du Club Méditerranée au Mama Shelter". Lors de son intervention, il racontera son expérience professionnelle, de l’univers des villages de vacances, réparties sur les plus belles plages du monde, à un nouveau concept d’hôtellerie urbaine. Il expliquera pourquoi, selon lui, ce passage témoigne aussi de l’évolution du monde des vacances et il exposera les challenges auxquels nous serons confrontés.

On retrouvera d'ailleurs Serge Trigano sur la Côte d'Azur à l'occasion du MIPIM de Cannes qui du 13 au 16 mars mettra en avant l’hôtellerie et le tourisme avec trois tables rondes, une session de networking dédiée et un déjeuner exclusif réservé à cette classe d’actif. En tant que président de Mama Shelter, chaîne hôtelière nouvelle génération qui se présente comme un refuge urbain grâce à la scénarisation de ses chambres et restaurants, Serge Trigano interviendra dans la table ronde intitulée "Hôtels urbains : place à l’innovation". La conférence mettra en évidence les nouveaux concepts hôteliers qui cherchent à répondre à la demande actuelle des globe-trotteurs aguerris. La discussion abordera aussi bien les concepts de co-living, les nouvelles auberges de jeunesse, que la modernisation des hôtels de luxe et leurs nouvelles offres.