Services à domicile : un Job Dating d'O2 pour recruter

Leader dans les services à domicile et 6ème recruteur en France en 2017, la société O2 prévoit de recruter 2000 personnes en CDI d’ici la fin de l’année, dont près d'une centaine dans les grandes villes de la Côte d'Azur (45 à Nice, 16 à Antibes, 10 à Grasse, 11 à Cagnes-sur-mer). Cette campagne de recrutement s’explique par la forte croissance de l’entreprise et une demande des familles toujours plus importante à chaque rentrée scolaire. Les emplois proposés sont majoritairement des postes de garde d’enfants en CDI.

O2 recrute notamment des professionnels de la petite enfance, des mamies nounous ou encore des étudiants qui souhaitent financer leurs études tout en exerçant une activité qui valorisera leur parcours professionnel. Dans ce cadre, l’entreprise organise partout en France un grand Job Dating le mardi 29 août. Il s'agit d'un rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 17h qui sera décliné dans ses agences azuréennes.

O2 Kid Nice, 144 rue de France

O2 Cagnes, 65 avenue de la Gare

O2 Antibes, 30 boulevard du Président Wilson

O2 Grasse, 23 avenue Thiers

Les candidat(e)s intéressé(e)s, qui pourront s’y rendre directement munis de leur CV, afin d’échanger avec le personnel de l’agence. Les candidat(e)s qui ne pourront pas participer au Job Dating, ont la possibilité de postuler en ligne sur www.o2recrute.fr.