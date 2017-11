Sexisme : Antibes et la CASA lancent l'opération "Touche pas à ma pote"

Dans le cadre de la journée mondiale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, Antibes et la CASA lancent l’opération "Touche pas à ma pote". La première édition aura lieu demain mardi 28 novembre, de 8h30 à 16h30 au Théâtre Antibéa à Antibes (rue Clémenceau). Cet événement, monté à l’attention des collégiens et lycéens d’Antibes est destiné à les sensibiliser sur le phénomène des violences faites aux femmes et plus généralement sur la question du sexisme. Ainsi, les élèves des classes de plusieurs établissements antibois vont pouvoir participer à des séances de théâtre forum interactif animées par la compagnie Entr’acte puis à la projection d’un court métrage suivi d’un débat animé par la SCOP Alter Egaux. Trois classes participeront le matin (Lycée Audiberti et collège Bertone) et trois autres l’après-midi (Collège Fersen et Lycée Horticole Vert d’Azur). Au total, 150 élèves seront sensibilisés à cette question.