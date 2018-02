Sharks d'Antibes : départ inattendu du président Frédéric Jouve

Après 4 ans passé à la tête du basket antibois, Frédéric Jouve quitte la présidence. Dans un communiqué le club explique ce départ inattendu par une volonté de "reprendre la carrière de dirigeant média qu’il avait interrompue pour se consacrer aux Sharks".

Les Sharks, le club de basket d'Antibes, perd son président emblèmatique. Après quatre années passées à la tête du club dont il a assuré la pérennisation au sein de l’élite du basket français, Frédéric Jouve quitte brutalement, en pleine saison, la présidence. Un départ qui n'était pas attendu. Dans un communiqué envoyé aujourd'hui, jeudi, le club explique que Frédéric Jouve "entend reprendre la carrière de dirigeant média qu’il avait interrompue pour se consacrer aux Sharks" et que, "à ce titre les Antibes Sharks Côte d’Azur et Frédéric Jouve ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration, à dater de ce jour". (Photo @DR : Frédéric Jouve)

L'au-revoir est quant à lui plutôt laconique : "les Sharks, et en particulier Freddy Tacheny, son actionnaire principal, remercient Frédéric Jouve pour son engagement à leurs côtés et lui souhaitent beaucoup de succès".

Pour l'instant, il n'est pas remplacé. Il est précisé que "le Club s’appuiera sur les compétences internes, et notamment sur Julien Espinosa, Vincent Berard et leurs équipes, et sur une présence opérationnelle renforcée de son actionnaire majoritaire, afin de poursuivre la progression vers les sommets de la Pro A, nouvellement dénommée Jeep ELITE". Quant au Club, il réalise cette année une meilleure saison que l'an dernier, alors qu'il avait dû se battre pour éviter la relégation en pro B. A l'issue de la 19ème journée de championnat, il se trouve en 11ème position, avec 9 points, côte à côte avec Cholet, Pau-Lacq-Orthez, Levalois et Le Portel.

Passé par la célèbre école Harvard Business School, Frédéric Jouve, 54 ans, ancien directeur des programmes de RTL, avait été nommé Directeur Général du club en février 2014. Sous sa direction, les Sharks d'Antibes avaient pu retrouver la Pro A dès septembre 2015, et étaient revenus au plus haut niveau avec 5 ans d'avance sur l'agenda de la remontée. Frédéric Jouve avait alors été nommé à la présidence du club. On retiendra également sa volonté, couronnée de succès, d'intégrer le club de basket dans le monde économique de Sophia Antipolis, mais également de toute la Côte d'Azur avec la création d'un business club et d'un incubateur de start-up, "Start up me".