Silver Economie : la filière azuréenne au congrès Ageing Fit de Nice

Sept entreprises azuréennes (Nively, ExoStim, AMedSU, CODESNA, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, GEO SENTINEL et l’Institut d’Enseignement Supérieur de Travail Social) participent, sur le Pavillon de la CCI Nice Côte d'Azur, au congrès Ageing Fit de Nice destiné à accélérer les partenariats d'affaires et d’innovation en santé dans le secteur de la Silver Économie. Une filière se développe dans les Alpes-Maritimes.

Sept entreprises azuréennes de la Silver Economie participent au congrès Ageing Fit, un événement destiné à booster les partenariats d’affaires et d’innovation en santé dans le secteur de la Silver Économie et qui se tient aujourd'hui mardi 6 et demain mercredi 7 février à Nice. Nively, ExoStim, AMedSU, CODESNA, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, GEO SENTINEL et l’Institut d’Enseignement Supérieur de Travail Social ont été accueillies sur le pavillon de la CCI Nice Côte d'Azur afin de présenter leur projet ou innovation aux décideurs et investisseurs et de développer des opportunités d’affaires.

Ces sept acteurs du marché de la Silver Economie témoignent aussi de la croissance dans les Alpes-Maritimes d'une filière qui regroupe 433 établissements générant 7.800 emplois (source Etude Silver Economie Observatoire Economique Sirius CCI). Le marché de la Silver Economie, rappelle la CCI Nice Côte d'Azur, se structure en 3 catégories d’entreprises :

Celles qui travaillent au maintien à domicile via une offre de services à la personne (représentant 4 établissements sur 5 de la filière et 2/3 des emplois) et via l’adaptation et la sécurisation des logements

Celles qui proposent des solutions autour de la santé et de la e-santé

Celles qui développent une offre autour du "bien-vieillir" dans les domaines des loisirs, du tourisme, du sport adapté, …

Pour Jean-Pierre Savarino, Président de la CCI Nice Côte d’Azur "la Silver Economie ouvre de larges perspectives aux entreprises capables de s’adapter et d’innover". Cela d'autant plus dans les Alpes-Maritimes où les séniors représentent 30% de la population, une proportion plus élevée de 6 points par rapport à la moyenne nationale (24%). Une opportunité pour se montrer précurseur dans l'offre de produits et services.

D'où la volonté de la CCI de se positionner comme l'accélérateur d’un secteur d’activités à part entière en contribuant à structurer la filière, en assurant sa mise en réseau et en facilitant l'accès aux marchés internationaux sur des salons de référence comme Ageing Fit. "Avec le soutien d’acteurs engagés, des projets innovants comme le projet Delvalle 2 à Nice, le Centre de Référence "Santé, Bien-être et Vieillissement", l’Opération d’Intérêt Régional e-Santé, notre territoire témoigne de sa capacité à relever un défi économique", souligne Jean-Pierre Savarino.