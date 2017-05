Silver Economie : la start-up Myautonomie.com se lance à Cannes

Une nouvelle start-up azuréenne vient d'être créée sur le créneau de la silver économie : myautonomie.com. Elle vient d'un constat : celui de la fondatrice, Marie Vial, experte en téléassistance, qui a touché du doigt la difficulté à dénicher des informations fiables, claires et impartiales dans ce domaine. D'où cette plateforme dédiée au maintien à domicile des séniors. Elle s'annonce comme le premier comparateur français de solutions d'autonomie de la personne et sera présentée à l'occasion d'une soirée de lancement le 1er juin à 19 heures à la Bastide Rouge, la pépinière d'entreprises de Cannes (11 avenue Maurice Chevalier à La Bocca).

Vous cherchez des informations ou des professionnels pour assurer l'autonomie à domicile d'un proche? Portage de repas? Téléassistance? Alzheimer? Myautonomie.com veut vous permettre de trouver des réponses en quelques clics et vous éviter de passer des journées au téléphone ou sur internet pour avoir les bons renseignements. La plateforme vient ainsi comparer les prestations de télé-assistance (et bientôt les services à la personne) et apporte la solution d’autonomie de la personne à domicile la mieux adaptée à ses besoins. A l’heure où le maintien à domicile des seniors se positionne comme un véritable enjeu de société, un nouveau service qui ne devrait pas manquer d'utilisateurs.