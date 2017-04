Six mois avec sursis pour l'ex-maire de La Gaude qui ne payait pas ses impôts

"Il fait voter l’impôt, local certes, d’un côté et essaie de ne pas payer l’impôt, national, de l’autre", avait souligné le procureur, cité par le quotidien 20minutes, avant de requérir 10 mois de prison avec sursis et 5.000 € d’amende envers Michel Meïni. Désormais ex-maire de La Gaude, 53 ans, cet ancien agent immobilier et enseignant en économie était poursuivi pour ne pas avoir déclaré de 2010 à 2014 ses impôts sur le revenu et l’ISF. Soit un total de 66.214 € de "droits éludés". Courant 2010, alors maire de La Gaude, il avait d'autre part été contrôlé à la frontière franco-suisse avec plus de 20.000 euros en liquide (issus d’un compte non déclaré), affaire qu'il assure avoir régularisée depuis.

Au palais de Justice de Grasse mercredi, le Tribunal, se sera montré relativement clément envers Michel Meïni qui a reconnu les faits, et les a expliqués par la traversée d'une période difficile de sa vie (décès de ses parents, élections contestées). Ce dernier, qui a démissionné de son mandat de maire en février mais reste conseiller régional Les Républicains, a écopé de six mois avec sursis mais a échappé à l'inéligibilité.