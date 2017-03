SKEMA accélère pour l’égalité professionnelle hommes/femmes

Chaire "Femmes et Entreprises" de SKEMA : ses quatre axes d'action La Chaire "Femmes et Entreprises" de SKEMA Business School a été créée en 2016 dans le but de produire et partager avec la sphère économique des informations pertinentes sur la place des femmes dans l’entreprise. Elle a également pour objectif d’engager des actions qui permettent de promouvoir la place et le rôle des femmes dans l’entreprise mais également de traiter des questions d’égalité professionnelle dans une logique d’ouverture et d’échange. Les actions s’articulent autour de 4 axes : Axe 1 : programmes de recherches académiques transférables à la vie économique et sociale sur les thèmes suivants : accompagnement des femmes entrepreneures, femmes et leadership, pratiques managériales des femmes dirigeantes de haute croissance, femmes et réseaux professionnels Axe 2 : activités pédagogiques, accompagnement et actions auprès des étudiant/es : campagne 2017-2020 "Tout est possible avec la Fondation « Egalité et Mixité", Young Women Challenge avec Deloitte, Projet « Worldline » sur la place des femmes dans le secteur IT avec ATOS, suivi et accompagnement de thèses et de mémoires liés à l’égalité professionnelle Axe 3 : Observatoire SKEMA de la féminisation des entreprises coordonné par Michel Ferrary qui produit chaque année depuis 2007 l’état des lieux de la féminisation et de l’encadrement des grandes entreprises. Axe 4 : participation à la communauté et aux questions sociétales : participation à des tables-rondes, des conférences en entreprises, des interventions dans les réseaux féminins.