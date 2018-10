SKEMA accélère ses start-ups avec l'aide des business angels

La grande école de commerce de Sophia Antipolis, SKEMA Business School, a signé une convention de collaboration avec l'association Angels' Bay Invest (Sophia et Monaco) pour aller encore plus loin dans l'accélération des projets de start-ups dans ses six campus français et internationaux. Le flair et la compétence des investisseurs au service de l'entrepreneuriat étudiant.

Une grande école de commerce qui coopère avec une association de Business Angels pour l'accélération et la réussite de ses start-ups : c'est ce que fait SKEMA Business School avec l'association Angels' Bay Invest, le réseau de business angels de Sophia Antipolis et Monaco. D'un côté, cette association se montre active dans la recherche, le financement et l'accompagnement de startups innovantes et prometteuses. De l'autre SKEMA Business School a mis en place dans ses campus français (Sophia, Lille et Paris) comme internationaux (Chine, Etats-Unis et Brésil) un dispositif exceptionnel pour ses étudiants entrepreneurs auxquels elle donne tous les moyens pour créer, développer et accélérer leurs projets, du statut d'étudiant entrepreneur au financement de leurs startups.

D'où cette volonté de coopérer qui s'est traduite par une convention signée par Alice Guilhon, Directrice Générale de SKEMA Business School et Mauro Dell'Orco, Président du réseau d'investisseurs Angels' Bay Invest. Une convention de coopération qui leur permet d'aller encore plus loin dans l'accélération des projets incubés sur les six campus de l'école.

Au travers de cette convention, Angels' Bay Invest apportera son expertise au sein de SKEMA Ventures, le dispositif mondial d'accompagnement et d'accélération des startups créé pour les étudiants et les diplômés de l'école. Angels' Bay Invest sera sollicité pour intervenir au sein de la Venture Factory, les structures d'incubation présentes sur chacun des campus de SKEMA. Les business angels du réseau seront amenés à évaluer les projets des candidats à l'incubation au travers de la plateforme GUST utilisée par SKEMA Ventures pour l'évaluation et le suivi des projets entrepreneuriaux. Les investisseurs identifieront les startups en demande de fonds répondant à leurs critères et les soumettront à leur réseau pour appel à financement.

Tout au long de l'année, le réseau d'investisseurs d'Angels' Bay Invest sera invité à participer aux événements de l'école en faveur de la création et du développement d'entreprises. Les étudiants du programme BBA in Global Management, du Programme Grande Ecole et du MSc Entrepreneurship & Innovation seront les plus concernés.

Une collaboration renforcée qui satisfait les deux parties, école et business angels. "Je me réjouis que notre communauté d'entrepreneurs puisse s'appuyer sur le flair et la compétence d'investisseurs aussi réputés. Sans financement, l'innovation n'existe pas" précise Alice Guilhon. "Nous sommes ravis de coopérer avec SKEMA Business School pour aider les étudiants à structurer leurs idées de business et les accompagner dans leur réussite en apportant le financement et le know-how de nos membres" souligne Mauro Dell'Orco.