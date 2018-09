SKEMA co-conceptrice avec ESCP Europe de sujet du concours BCE

SKEMA Business School a franchi en fin de semaine dernière une étape significative de son évolution académique en devenant co-conceptrice d'épreuve du concours de la Banque Commune d'Epreuves (BCE) avec ESCP Europe. Lors de son conseil extraordinaire du 19 septembre, la BCE s'est exprimée en faveur de SKEMA comme nouvelle co-conceptrice d'épreuve, rejoignant dans cet exercice plusieurs de ses consoeurs dont notamment : HEC Paris, ESCP Europe, ESSEC, Em Lyon, Edhec (la BCE rassemble aujourd'hui 24 grandes écoles de management et 3 écoles associées). Troisième école préférée des étudiants de classes prépas en 2018, SKEMA va ainsi piloter, en association avec ESCP Europe, l'épreuve d'Economie-Sociologie-Histoire du monde contemporain de la filière prépas ECE.

Dès 2019, les candidats pourront choisir ce sujet, élaboré par deux des plus éminents professeurs des deux grandes écoles :

Emmanuel Combe : Economiste et Professeur à SKEMA, spécialiste des questions de régulation et de concurrence, il est vice-président de l'Autorité de la Concurrence

Economiste et Professeur à SKEMA, spécialiste des questions de régulation et de concurrence, il est vice-président de l'Autorité de la Concurrence Didier Marteau : Economiste et Professeur à ESCP Europe, il est l'un des meilleurs spécialistes des marchés d'options

Dans le cadre d'une épreuve de concours, le rôle des copilotes est prépondérant car il conditionne l'équilibre académique de celle-ci : les co-concepteurs doivent mutuellement s'assurer que le sujet soit aligné sur le programme et constamment mis à jour. Créativité, méthode et rigueur, capacité à accompagner les correcteurs et à dialoguer avec l'inspection académique... Autant de qualités dont sont naturellement dotés ces deux professeurs. Pour Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA Business School, cette évolution majeure représente "une reconnaissance forte de la qualité de notre corps professoral, de notre attractivité en hausse et de notre attachement au modèle des classes préparatoires".

"Les Humanités font partie du corpus indispensable des dirigeants, nécessaires à leur ouverture d'esprit et leur compréhension du monde. A ce titre elles font partie intégrante de nos enseignements. Je me réjouis à l'idée qu'Emmanuel Combe, ancien professeur à ESCP Europe, et Didier Marteau puissent à nouveau travailler ensemble à l'élaboration d'une épreuve exigeante qui contribue à la sélection académique des meilleurs élèves" a déclaré de son côté Frank Bournois, directeur général de ESCP Europe. .