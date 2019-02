SKEMA devient la 2e grande école préférée des classes prépas

La Banque Commune d'Epreuves (BCE), concours ouvrant les portes des plus grandes écoles de management aux étudiants de classes prépas, a publié le bilan des inscriptions 2019. Il en ressort que la BCE conforte sa première place de banque commune et que SKEMA Business School devient la 2e école préférée des candidats avec 7.586 candidatures.

La Banque Commune d'Epreuves, concours ouvrant les portes des plus grandes écoles de management aux étudiants de classes prépas avec 24 écoles membres, a publié le bilan des inscriptions 2019. Avec 10 272 candidats, la BCE conforte sa première place de banque commune. Dans ce cadre, SKEMA Business School dont l'un des campus historique est à Sophia Antipolis, continue sa montée en puissance et devient cette année la 2e école préférée des candidats des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) en rassemblant 7.586 candidatures. (Photo DR : au Brésil, le campus SKEMA de Belo Horizonte).

Ces résultats, estime SKEMA. viennent confirmer la pertinence de son modèle auprès des étudiants de CPGE. Un modèle unique avec une réelle expérience globale sur trois continents et ce dès la première année, une mobilité naturelle entre ses six campus en propre à l'étranger et en France, des accords avec des partenaires académiques d'envergure en France et à l'international, la reconnaissance de ses programmes et diplômes sur ses territoires d'implantation et un accompagnement individualisé des étudiants.

Patrice Houdayer, directeur des Programmes, de l'International et de la Vie Etudiante, explique cette bonne dynamique par le fait que "l'école a franchi un cap dans les classements et s'est engagée depuis quatre ans avec les professeurs de classes préparatoires dans la refonte de son programme Grande Ecole aboutissant aujourd'hui au dispositif "ThinkForward". Et de mettre en avant le continuum entre la classe préparatoire et la Grande Ecole, l'ouverture et la mobilité internationale, la maîtrise d'une approche interdisciplinaire de résolution de problème et l'acquisition d'un profil professionnel unique reposant sur les trois piliers "digitalisation, globalisation et innovation".

"L'une des grandes forces du programme Grande Ecole réside dans le vaste choix de parcours offerts aux étudiants et la possibilité unique avec le dispositif SKEMA 6x6 d'aller étudier dès la première année en immersion internationale. Un étudiant qui rêve d'aller étudier aux Etats-Unis peut le réaliser dès son entrée en L3 à SKEMA" ajoute Sophie Gay, directrice du Programme Grande Ecole.

SKEMA co-conceptrice d'épreuve du concours BCE

Nouveau également : SKEMA est cette année co-conceptrice avec ESCP Europe de l'épreuve d'Economie-Sociologie-Histoire du monde contemporain à la BCE. Dans cet exercice, l'école rejoint plusieurs de ses consoeurs : HEC Paris, ESCP Europe, ESSEC, Em Lyon, Edhec. L'épreuve est élaborée par Emmanuel Combe, économiste et Professeur à SKEMA, spécialiste des questions de régulation et de concurrence, et vice-président de l'Autorité de la Concurrence et Didier Marteau, Economiste et Professeur à ESCP Europe, l'un des meilleurs spécialistes des marchés d'options.