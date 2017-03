SKEMA en pointe dans la Recherche Economique au Maghreb

SKEMA Business School participe au lancement d'un nouveau réseau universitaire de recherche économique au Maghreb. C'était ce lancement qui était au cœur de l'entretien qu'ont eu lundi à Rabat, l’économiste et professeur à SKEMA Dhafer Saïdane et Taïeb Baccouche, secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe et ancien ministre des affaires étrangères dans le précédent gouvernement tunisien. Avec l’Université d’été des banquiers africains qui débute lle 5 juillet , dont le Professeur Saïdane est le directeur scientifique, cette nouvelle initiative vient confirmer le positionnement de SKEMA Business School et la reconnaissance de la qualité de son expertise sur les problématiques qui concernent aujourd’hui l’Afrique.

Le Réseau pour la Recherche Economique au Maghreb (REM) se veut avant tout un réseau de recherche inter-universitaire maghrébin. Il s’agit d’une entité qui bénéficie de l’appui du Bureau de la Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies–Afrique du Nord et vise à bénéficier de l’appui de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), de l’Union maghrébine des employeurs (UME) et de l’Union des banques maghrébines (UBM). Ce réseau, que le Professeur Saïdane va co-diriger, aspire à mettre en relation l’élite académique de la région et à fédérer les efforts pour une réflexion plus approfondie sur la question de l’intégration régionale maghrébine. Il vise des échanges entre universités et laboratoires de recherche maghrébins et mondiaux. Une initiative que le secrétariat général de l’UMA soutiendra totalement notamment sur un plan logistique.

Professeur, Docteur–HDR de l’Université de Paris 1–Sorbonne et professeur à SKEMA Business School, Dhafer Saïdane est conseiller du Club des Dirigeants des Banques et Établissements de crédit d’Afrique. Il est aussi expert auprès de la Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies, du secrétariat général de l’UMA et professeur invité dans de nombreuses universités étrangères. Dhafer Saidane est également auteur de nombreux ouvrages sur la finance dont "La finance durable" - Prix Turgot 2011, "La finance islamique à l’heure de la mondialisation", "Les banques, acteurs de la globalisation financière", "Banque et Finance en Afrique : les acteurs de l’émergence"…

Le professeur Dhafer Saïdane et Taïeb Baccouche, Secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe.