SKEMA et SATT Sud-Est réunis dans l'entrepreneuriat et l'innovation

Mettre en relation des chercheurs et des étudiants entrepreneurs, des gestionnaires et des "business developers" : c'est l'objectif de la convention cadre de partenariat que viennent de signer la SATT Sud-Est et SKEMA Business School. Les deux acteurs souhaitent ainsi valoriser les résultats de la recherche, susciter la constitution d’équipes mixtes "scientifique-entrepreneur" pouvant donner naissance à de futures start-ups, apporter des avis techniques sur des projets de création d'entreprises portés par des étudiants d'école de commerce.

La SATT Sud-Est pourra à la fois apporter des portefeuilles de projets innovants susceptibles d’être intégrés dans les différents curriculums de SKEMA, et des avis techniques ou technologiques sur des projets de création d’entreprises portés par les étudiants ou les alumni de SKEMA. La Société d'accélération du transfert de technologies rejoindra encore le réseau d’experts-évaluateurs de projets portés par les étudiants de SKEMA sur la plateforme SKEMA Venture Factory de Sophia Antipolis. Le partenariat qui couvre la PACA et la Corse est établi pour une durée de 36 mois.

De son côté, SKEMA invitera ses étudiants à travailler sur des projets apportés par la SATT Sud-Est, tant pour ouvrir des possibles par une analyse créative sur des technologies maturées ou en cours de maturation, pour effectuer des études de marchés, permettant d’identifier des premières tendances en matière d’opportunités économiques liées à une technologie ou savoir-faire innovant. Par ailleurs, ces coopérations ont également vocation à susciter la constitution d’équipes mixtes "scientifique-entrepreneur" pouvant donner naissance à de futures start-ups.

En lançant cette année SKEMA Ventures, la business school de Sophia Antipolis a cherché à renforcer encore l’innovation au cœur même de son enseignement. Il s'agit de stimuler la génération d’idées de ses étudiants, puis les accompagner dans leur projet entrepreneurial. Ce dispositif unique permet à chaque étudiant de penser, concevoir, tester et lancer un projet dans un contexte global, sur les 6 territoires innovants et les 4 continents sur lesquels est implantée SKEMA, en bénéficiant du meilleur de chaque écosystème local. C'est cette ligne qui est suivie dans la convention avec la SATT Sud-Est.