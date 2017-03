SKEMA : François-Xavier Thery en charge des Relations Entreprises

Ancien directeur marketing de grandes entreprises et spécialiste des questions d’alternance et d’apprentissage, François-Xavier Thery, 52 ans, a été nommé Directeur des Relations Entreprises. Il aura en charge l’ensemble des relations que SKEMA Business School entretient avec les milieux économiques et les entreprises sur ses six territoires d’implantation (Sophia Antipolis, Lille, Paris, Suzhou en Chine, Raleigh aux Etats-Unis et Belo Horizonte au Brésil).

Ancien directeur marketing de grandes entreprises et spécialiste des questions d’alternance et d’apprentissage, François-Xavier Thery, 52 ans, a été nommé Directeur des Relations Entreprises de SKEMA Business School à compter du 6 mars. Rattaché à la Direction générale, son poste centralise l’ensemble des relations que SKEMA entretient avec les milieux économiques et les entreprises sur ses 6 territoires d’implantation : en France à Lille, Sophia-Antipolis et Paris, de même qu’à l’international (Suzhou en Chine, Raleigh aux Etats-Unis et Belo Horizonte au Brésil).

Apportant une vision transversale sur les questions de recrutement de jeunes diplômés, de marque employeur et de gestion des talents, François-Xavier Thery a aujourd’hui pour mission d’accompagner la stratégie de SKEMA en direction des plus grandes entreprises françaises et mondiales et d’animer les services développés pour les étudiants français et internationaux (Career Center, apprentissage et alternance, stages, jobs, contrats VIE, etc…).

Figurent également dans son périmètre d’action la politique de collecte de la taxe d’apprentissage ainsi que la poursuite du développement des activités du domaine de l’Executive Education, diplômant et non diplômant, en particulier le portefeuille de formations intra et inter-entreprises, en s’appuyant sur les expertises clés du corps professoral.

Avant de rejoindre SKEMA, François-Xavier Thery était depuis 2007 Directeur du Développement et des Relations Entreprises de Montpellier Business School. Auparavant, de 1992 à 2006, il a assumé des responsabilités de Direction Marketing au sein de grandes entreprises françaises et internationales parmi lesquelles Adecco (2005 à 2006), Teisseire (2003 à 2005), BakeMark (2002 à 2003), Eckes Granini (1998 à 2001) et McCain (1992 à 1998) après avoir été chef de produits de 1989 à 1992. François-Xavier Thery est diplômé de NEOMA Business School (1987) et de l’EMBA de l’ICG-IFG (2007).