SKEMA : hackathon de rentrée sur le thème de l'IA pour 950 étudiants

Des solutions éthiques pour un mieux vivre avec l'IA (Intelligence Artificielle) : c'est l'objectif du hackathon "AI for Life" que, pour la rentrée, SKEMA Business School organise simultanément sur ses 3 campus français de Sophia Antipolis, Lille et Paris en partenariat avec l'ESIEA (Ecole d'ingénieurs du monde numérique), Microsoft et INRIA. C'est sur ce thème que, du 10 au 13 septembre, les étudiants managers de première année du Programme Grande Ecole de SKEMA travailleront ensemble avec les étudiants ingénieurs de l'ESIEA auxquels se joindront ceux de MIAGE Université Côte d'Azur et de l'Ecole Centrale de Lille.

Au total 950 étudiants vont imaginer des solutions innovantes et durables qui utilisent l'Intelligence Artificielle tout en questionnant pour chaque projet l'impact sociétal sous trois angles : people, profit, planet. Le hackathon est organisé autour d'un coaching des étudiants sur chacun des 3 campus et de plusieurs événements interconnectés en multiplex (ouverture, rencontres avec les professionnels et finale intercampus) ponctués par des sessions de questions/réponses sur Twitter : #ieSKEMA

A l'occasion des rencontres avec les professionnels, les étudiants auront notamment le privilège d'échanger avec l'inventeur de SIRI, le Dr Luc Julia, Vice-Président Innovation - Samsung Electronics en Californie et directeur des centres de recherches de Samsung en IA. Des échanges se dérouleront également avec Lionel Prévost, Professeur des Universités, Directeur de Recherche en IA au laboratoire LDR (Learning, Data & Robotics) de l'ESIEA. L'événement associera aussi les directions de l'innovation chez Microsoft, IBM ainsi que sept startups qui présenteront leurs services. Des chercheurs INRIA et de l'ESIEA expliqueront d'un point de vue technique ce qu'est l'IA et les outils de Machine Learning.

Les projets des étudiants feront l'objet d'un "pitch" accompagné d'une vidéo. Un jury décernera un prix aux trois projets vainqueurs. Les lauréats recevront des robots humanoïdes programmables, offerts par l'ESIEA.

En résonnance avec l'ADN de SKEMA, le hackathon poursuit trois objectifs pédagogiques : développer la créativité et la capacité à innover tout en favorisant le questionnement éthique sur les technologies qui façonneront le monde de demain.