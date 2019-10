SKEMA inaugure à Montréal un lab et un centre R&D dédiés à l'IA

Devenue "globale", la Business School de Sophia Antipolis joue à fond l'IA en tant qu'Intelligence Augmentée et ouvre à Montréal SKEMA Global Lab, un laboratoire en IA, et SKEMA Quantum Studio, un centre de R&D pour développer des outils de l'IA à l'échelle des grandes écoles. L'occasion aussi de créer de nouveaux parcours d'exception et doubles ou triples diplômes avec de grandes institutions mondiales comme LMU en Allemagne, Loyola, UC Berkeley et Harvard aux Etats-Unis.

SKEMA, la business school dont l'un des deux sites historiques est à Sophia Antipolis, poursuit sa double stratégie : création d'une marque mondiale sur un nouveau modèle d'éducation globale aux racines françaises; préparer des étudiants à des métiers qui n'existent pas encore et apporter aux entreprises les talents qui sauront accompagner leur transformation. Déjà implantée aux Etats-Unis, en Chine, au Brésil et plus récemment en Afrique du Sud, elle a concrétisé dans ce sens une initiative qui joue sur les deux volets de sa stratégie : l'école s'est implantée au Canada, à Montréal, la Silicon Valley de l'Intelligence Artificielle et 2e place mondiale pour la recherche où elle a récemment inauguré son nouveau laboratoire en Intelligence Augmentée, SKEMA Global Lab, et son nouveau centre de R&D, SKEMA Quantum Studio.

Former une nouvelle génération de managers

La recherche et la plateforme développée à Montréal seront déployées sur l'ensemble de ses campus sud-africain, américain, brésilien, chinois et français : ce sera le premier laboratoire à développer des pratiques et des outils de l'IA dans le monde entier à l'échelle des grandes écoles. Grâce à ce laboratoire et sa plateforme SKEMA Quantum Studio, l'école fournit à ses étudiants une trousse à outils, de nouveaux savoirs et compétences qui leur permettront de diriger les entreprises du 21ème siècle et d'exercer de nouveaux métiers. C'est pourquoi, du programme postbac Global BBA en 4 ans au Programme Grande Ecole jusqu'aux formations de 3e cycle (Masters of Science-MSc & Mastères Spécialisés®-MS), les étudiants auront la capacité de comprendre et développer des projets fortement impliqués dans l'IA.

Aux commandes, le professeurs Thierry Warin. Professeur en science des données appliquée aux entreprises et créateur d'une plateforme de visualisation de données internationales à Montréal (Mondo International), il a rejoint SKEMA début 2019 pour créer et diriger le laboratoire. "Le laboratoire SKEMA en IA contribuera à créer une nouvelle génération de managers prêts à diriger des entreprises d'aujourd'hui et de demain grâce à des outils et une pensée analytique à la hauteur des enjeux de notre société. C'est un laboratoire unique de par sa nature internationale dès sa création, ses méthodes de pointe entre la science des données et l'intelligence artificielle, et ses champs d'études qui incluent notamment la finance, les affaires internationales, la stratégie d'entreprise. Avec ce laboratoire, nous nous donnons une longueur d'avance sur ce qui vient après la recherche fondamentale en intelligence artificielle", explique Thierry Warin.

Deux dispositifs nouveaux lancés autour de l'IA

Concrètement, au sein du Programme Grande Ecole, deux dispositifs nouveaux sont lancés autour de l'IA. Les étudiants auront la possibilité de suivre d'une part le parcours Signature en IA autour des sciences de la donnée. D'autre part, un cours de stratégie industrielle basé sur les contenus développés par l'Institut de Stratégie et de Compétitivité de Harvard Business School, sera dirigé par l'une des grandes figures de l'école : le professeur mondialement réputé Michael Porter.

Avec "SKEMA X", l'école déploie un programme de partenariats d'excellence avec des institutions académiques internationales de renom et proposera dès la rentrée 2020, des doubles et triples diplômes.

Un MSc entrepreneuriat et innovation avec UC Berkeley

La prestigieuse université américaine, fondée en 1891, proposera un semestre en immersion au sein de son campus, connu comme la Mecque de l'entrepreneuriat. Plus globalement, c'est un double-diplôme que SKEMA délivrera à ses étudiants : le MSc in Entrepreneurship & Innovation et le "Diploma in entrepreneurship & start-up management" de UC Berkeley Extension. Pour les étudiants du Programme Grande Ecole, ce parcours sera également accessible ouvrant ainsi la voie à un double diplôme - le Grade de Master et le Diploma de Berkeley.

Ce parcours donnera l'opportunité aux étudiants de marcher dans les pas de célèbres diplômés de UC Berkeley qui ont contribué à créer des marques mondiales telles que Apple, ebay ou Tesla, pour créer à leur tour leur propre start-up. Le parcours se déroulera au sein de UC Berkeley Engineering's Center for Entrepreneurship & Technology - avec notamment des cours en design produits, management de produits, recherche marketing, leadership entrepreneurial, UX design, design thinking and prototyping, etc.

Les étudiants qui participeront à ce programme accéderont à l'ensemble des services de UC Berkeley : incubateurs, accompagnement carrières (dont octroi d'un OPT), écosystème entreprises, etc.

Un nouveau triple master inédit avec de grandes institutions américaines et allemandes

Avec Loyola University (Nouvelle-Orléans), X SKEMA (Campus Grand Paris) et X Ludwig Maximilians Universität (Munich), ce nouveau programme inédit permettra d'étudier et faire l'expérience de 3 villes et 3 cultures à la Nouvelle-Orléans, Paris et Munich.En s'inscrivant au triple master LOYOLA X SKEMA X LMU, les étudiants pourront obtenir simultanément le MBA américain, le Grade de Master du Programme Grande École et le Master allemand en administration des affaires.

Aujourd'hui, la complémentarité entre un diplôme MBA et Master, conjuguant à la fois cursus académique de haut niveau et expérience terrain dans un contexte international permet de préparer des talents multiculturels recherchés par les recruteurs mondiaux.

L'Université de Loyola, SKEMA Business School et Ludwig-Maximilians-Universität ont ainsi décidé de s'associer pour proposer un triple master exclusif qui accueillera ses premiers étudiants dès août 2020. Au terme d'un cursus de 2 ans les emmenant de la Nouvelle Orléans (semestre 1), à Paris (semestre 2 sur le futur Campus Grand Paris de SKEMA) puis à Munich (semestre 3) suivi d'une thèse professionnelle, ils obtiendront 120 crédits ECTS et les 3 diplômes des 3 institutions.

Au-delà de l'expérience unique ainsi proposée, c'est également l'accès à une offre de services démultipliée en termes de réseaux de diplômés et de potentiels recruteurs.

Un portfolio de parcours pluridisciplinaires

Ces nouveaux parcours viennent s'ajouter à l'offre existante en double-diplôme déjà déployée par SKEMA parmi lesquels :

En management et management du luxe : SKEMA X North Carolina State University