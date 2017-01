SKEMA Innovation & Connaissance : cosmétique et luxe en disruption

"Le corps comme support de disruption : Regards croisés cosmétique et luxe" : c'est le thème du 86ème Petit-Déjeuner du Cycle Innovation et Connaissance de SKEMA Business School qui aura lieu mardi 7 février de 8h30 à 10h sur son campus de Sophia Antipolis. Pour la 10ème édition de ce cycle qui a débuté en octobre 2016, SKEMA a choisi de braquer les projecteurs sur la disruption (ou rupture) dans toutes ses dimensions : dans les façons de penser, de créer, de manager, dans les business models,…

Au cours de cette conférence, Jonas Hoffmann, professeur de la grande école de commerce, s’interrogera sur la façon dont le corps est un support du processus de disruption dans les secteurs du luxe et de la cosmétique. Il s’agira dans un premier temps de voir comment le processus de disruption dépend de la densité d’interactions permise par la convergence de plusieurs technologies (connectivité, mobilité, big data, machine learning, etc.).

En analysant le cas de l’industrie suisse de la montre et ses difficultés face aux montres connectées, comme l’Apple Watch, Jonas Hoffmann se penchera dans un 2ème temps sur l’importance de raisonner en termes de "systèmes de co-création de valeur" et stratégie collaborative.

Fondateur de l’entreprise Feeligreen à Sophia Antipolis, Christophe Bianchi viendra ensuite apporter son témoignage. Feeligreen est une start-up technologique fondée en mars 2012 qui se positionne à la croisée des mondes de l’électronique, du médical et de la cosmétique. Elle développe des dispositifs médicaux à visées à la fois cosmétiques et thérapeutiques. Ce petit-déjeuner sera animé par Valérie Blanchot Courtois.