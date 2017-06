SKEMA : Isabelle Decoopman, spin doctor de la croisière de la transition numérique

Professeure associée de stratégie et management à SKEMA Business School et experte reconnue en stratégie des organisations, Isabelle Decoopman animera la croisière événement de Saint-Nazaire à New-York à bord Queen Mary 2 qui accueillera 1 000 dirigeants d’entreprise et une soixantaine d’experts à l'invitation du Club des Cent autour de la recherche des solutions nouvelles pour créer l’entreprise de demain ou adapter les business model aux enjeux numériques.

Spin doctor, elle aide les chefs d’entreprise à réinventer leur business model dans le contexte de menace ou d’opportunité que représente la transformation numérique… Isabelle Decoopman, qui est également professeure associée de stratégie et management à SKEMA Business School et experte reconnue en stratégie des organisations, animera la croisière événement The Bridge 2017 qui relie Saint-Nazaire à New-York, du 25 juin au 6 juillet 2017. Une croisière un peu particulière : elle est destinée à célébrer 100 ans de fraternité entre la France et les USA, et embarquera quelque 1.000 dirigeants d’entreprise et une soixantaine d’experts invités à rejoindre le Club des 100 dans un voyage et un dialogue uniques autour des nouveaux enjeux stratégiques et numériques de l’entreprise.

Tout au long de cette croisière sur le liner mythique Queen Mary 2, Isabelle Decoopman va animer plusieurs séquences devant les dirigeants présents, à la recherche de solutions nouvelles pour créer l’entreprise de demain ou adapter leur business model aux enjeux numériques. Lors de ces rencontres thématiques, elle abordera des sujets devenus aujourd'hui essentiels dans un monde économique en pleine transformation numérique:

Vos clients ont-ils réellement pris le pouvoir ? Comment appréhender les nouveaux comportements de consommation en BtoB et BtoC

Comment maintenir par l’open innovation un avantage concurrentiel dans un environnement ou les cycles d’innovation se raccourcissent ?

La Fabrication Additive ou impression 3D peut-elle généraliser l’open source dans le monde des biens physiques ?

La Fabrication Additive peut-elle perturber votre Business Model ?

En quoi l’Internet des Objets est-il une opportunité pour optimiser votre expérience client ?

L’interopérabilité des objets (IOT) va-t-elle permettre de créer de nouvelles opportunités de création de valeur ?

Elle animera également un atelier particulièrement destiné aux dirigeants qui cherchent les bonnes réponses aux mutations technologiques, intitulé "Préparer votre business model face aux nouvelles technologies". Dans la continuité de cette séquence, elle évoquera ensuite au cours d’une conférence "les nouveaux modèles de création de valeur". En plein dans le nouveau monde économique qui émerge!