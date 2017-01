SKEMA : Jean-Philippe Courtois, VP Microsoft, à la présidence de l'école

Suite à la décision de Bernard Lecomte, président du conseil d'administration de mettre un terme à son mandat après 30 ans d'exercice, SKEMA Business School a renouvelé sa gouvernance avec de grands diplômés et chefs d'entreprise dont d'anciens élèves de l'école. Jean-Philippe Courtois, Vice-président exécutif et Président Monde des Ventes, du Marketing et des Opérations, Microsoft (Promotion SKEMA 1983) prend la présidence.

SKEMA Business School renouvelle sa gouvernance avec de grands diplômés et chefs d'entreprise. C'est le départ du président du conseil d'administration du groupe, Bernard Lecomte, qui a donné le coup d'envoi de ce renouvellement. Après 30 années passées à la tête de SKEMA Business School dont plusieurs consacrées à conduire la fusion de ses entités d'origine (Ceram et ESC Lille), Bernard Lecomte a décidé de mettre un terme à son mandat. Dans ce contexte, il a souhaité engager une réflexion avec tous les membres de son CA incluant les institutions locales, sur une gouvernance resserrée qui servirait au mieux le développement de l'école.

La nouvelle gouvernance

Ainsi un Conseil d'Administration et une Assemblée Générale de 10 membres ont été mis en place fin décembre combinant personnalités issues des ancrages territoriaux Nord/Sud historiques de l'Ecole et grands diplômés exerçant dans des entreprises internationales à forte image, reflétant ce qui constitue son ADN (Globalisation, Entrepreneuriat, Digital) :

Frédéric Allard, Directeur Technique Europe & Directeur d'établissement, IBM ; Jean-Pierre Savarino , Président-Directeur-Général de Studiel, Président de la CCI Nice Côte d'Azur qui représentent le collège des fondateurs historiques de la région PACA

Edouard Roquette, Président du Conseil d'Administration, Roquette SA (Promotion SKEMA 1987) et Marc Verly , Directeur-Général d'Entreprises et Cités & Directeur-Général de l'Institut Régional de Développement des Hauts-de-France, qui représentent le collège des fondateurs historiques de la région Hauts-de-France

Didier Bonnet , Executive Vice President & Global Practice Leader, Capgemini consulting (Promotion SKEMA 1983)

Jean-Philippe Courtois , Vice-président exécutif et Président Monde des Ventes, du Marketing et des Opérations, Microsoft (Promotion SKEMA 1983)

Pierre-Antoine Dusoulier , Président Directeur Général, Ibanfirst (Promotion SKEMA 2001)

Véronique Gautier , Directrice Générale Giorgio Armani Parfums et Beauté, L'Oréal (Promotion SKEMA 1983)

Géraldine Le Meur, Associée & Fondatrice, The Refiners (Promotion SKEMA 1995)

Associée & Fondatrice, The Refiners (Promotion SKEMA 1995) Olivier Dufour, Executive Director, Page Personnel (Bruxelles) & Président de l'Association des diplômés de SKEMA (Promotion 2001)

Dans ce contexte, c'est tout naturellement que, Jean-Philippe Courtois, Vice-président exécutif et Président Monde des Ventes, du Marketing et des Opérations de Microsoft, diplômé de l'Ecole en 1983, et impliqué depuis de nombreuses années au sein de SKEMA a succèdé à Bernard Lecomte le 19 décembre 2016. "Cette nouvelle gouvernance, atypique et internationale, est en phase avec les enjeux d'expansion internationale de SKEMA", s'est réjouit Bernard Lecomte.

Les travaux stratégiques du nouveau CA seront alimentés par les recommandations de deux organes consultatifs : l'International Advisory Board (IAB) et le Research Advisory Committee (RAC) constitués d'acteurs influents du monde académique et de l'entreprise.

Jean-Philippe Courtois, promotion 1983 de l'école

Suite à ce renouvellement de la gouvernance, Alice Guilhon, Directrice générale de SKEMA Business School, a rappelé que le leadership et la vision de Bernard Lecomte "ont largement contribué à la naissance de SKEMA puis à la reconnaissance de notre business model sur la scène internationale". Jean-Philippe Courtois s'est déclaré quant à lui d'autant plus intéressé à la réalisation des ambitions de l'école qu'il en est lui-même un ancien élève.

Le nouveau président de SKEMA Business School est vice-président exécutif et président Monde des Ventes, du Marketing et des Opérations de Microsoft. Il dirige les ventes, le marketing et les opérations de plus de 122 filiales de Microsoft dans le monde. Dans le cadre de ses fonctions, il est responsable de la stratégie commerciale et de son exécution, de la planification stratégique à l’allocation de ressources afin d’optimiser la croissance du groupe au plan mondial pour tous les types de marchés, matures ou émergents.

En dehors de Microsoft, Jean-Philippe Courtois est administrateur de Planet Finance (Positive Planet). Il est également co-fondateur de la Fondation "Live for Good" qui a pour but de soutenir de jeunes entrepreneurs sociaux par l’innovation numérique. Il était président du Comité d’Orientation Stratégique (COS) de SKEMA dont la mission est désormais intégrée au sein du nouveau CA.