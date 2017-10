SKEMA : l'entrepreneuriat et l'innovation au cœur de la rentrée

Des nouveautés pour cette rentrée 2017 (8.000 étudiants sur les 6 campus) avec le parcours SKEMA 6x6 (6 semaines sur 6 campus), de nouveaux programmes autour de l'économie digitale, 15 nouveaux professeurs pour doper la recherche. Mais la nouvelle étape majeure qui est engagée tient dans la naissance de SKEMA Ventures, un dispositif d’accompagnement inédit au plan international pour booster la capacité entrepreneuriale des étudiants.

Symbole de la volonté de SKEMA Business School de mettre l'accent sur l'entrepreneuriat, la conférence de rentrée d'Alice Guilhon, sa directrice générale, s'est faite cette année au Village by CA de Paris, structure qui se charge de faire le lien entre start-up et grands groupes et dont l'école est l'un des grands partenaires. Une rentrée 2017 qui se profile bien. SKEMA accueille cette année plus de 8.000 étudiants en formation initiale et continue. Cela sur l’ensemble de ses 6 campus en France, en Chine, aux Etats-Unis et au Brésil, dont les 715 étudiants en 1ère année du programme Grande Ecole.

SKEMA 6x6 : 6 semaines sur 6 campus

Ces derniers vont pouvoir dès cette rentrée expérimenter SKEMA 6x6, le parcours made in SKEMA en 6 semestres sur 6 campus. Ce nouveau dispositif ouvre sur des combinaisons infinies de parcours en mixant les 40 spécialisations au sein du Programme Grande Ecole, les options et les spécialisations via 17 MSc et 6 Ms, les double-parcours en double-diplôme, les 6 campus de SKEMA et les choix des universités partenaires.

De cette conférence de rentrée, on retiendra une position confortée dans le top 10 du SIGEM (Système d'Intégration aux Grandes Ecoles de Management) qui permet le recrutement des meilleurs élèves, ainsi que la montée en puissance du campus brésilien (100 élèves à l'ouverture et 600 en cette rentrée dans la région du Minas Gerais, la Silicon Valley d'Amérique latine).

Des nouveaux programmes aussi ont été ouverts, pour répondre notamment la digitalisation croissante du monde de l'entreprise, 15 nouveaux professeurs ont été engagés pour doper la recherche. C'est sur ce potentiel recherche que l'école va s'appuyer pour attaquer la troisième phase de sa stratégie : la différenciation. Après avoir réussi à créer un nouveau type d'école de commerce et de management puis avoir lancé l'expérience internationale pour ses étudiants sur les campus étrangers la troisième phase est d'arriver à pouvoir dire "nous sommes la seule école qui…"

Une nouvelle étape majeure avec la naissance de SKEMA Ventures

Mais la nouvelle étape majeure dans le développement et la différenciation qu'a annoncé Alice Guilhon, étape en lien avec le plan stratégique 2015-2020, c'est la naissance de SKEMA Ventures. Il s'agit d'un dispositif d’accompagnement inédit au plan international pour booster la capacité entrepreneuriale des étudiants. Conçu comme une chaîne de valeur unique, il permet à chaque étudiant de SKEMA de penser, concevoir, tester et lancer un projet dans un contexte global, sur 6 territoires innovants et sur 4 continents, en bénéficiant du meilleur de chaque écosystème local. Par exemple imaginer à Sophia, incuber à Suzhou, accélérer à Raleigh.

Dans ce domaine de l'entrepreneuriat, les résultats obtenus sont déjà probants. Depuis 2010, près de 400 entreprises ont été créées par les étudiants et diplômés de SKEMA, avec un taux de survie moyen de 91% à 5 ans, ce qui est exceptionnel alors qu’au niveau national, il n’est que de 60% pour les entreprises créées en 2010.

Etre un acteur de référence mondial sur l'entrepreneuriat étudiant et l'innovation

Un nouveau coup d'accélérateur va donc être donné. A compter de cette rentrée 2017, tous les étudiants vont bénéficier à grande échelle du dispositif SKEMA Ventures. L'ambition est de positionner SKEMA Business l'école comme l’acteur de référence sur l’entrepreneuriat étudiant et l’innovation à l’échelle mondiale en stimulant, coordonnant et en implémentant les projets entrepreneuriaux de ses étudiants, dans tous les programmes et sur tous les campus, en France et dans le monde.

Pour cela, sous la houlette de Philippe Chéreau, directeur de SKEMA Ventures, se déploie dès à présent la "Venture Factory", dispositif d’incubation-accélération avec, sur chaque campus des équipes de coaching, une plateforme centrale pour regrouper les projets et les suivre, un réseau de partenaires comme sur la Côte, Village by CA, Université Côte d'Azur, l'incubateur PACA-Est, le Business Pôle, le Réseau Entreprendre Côte d'Azur, PACA Emergence…. Un nouveau challenge en cours pour l'école de la disruption!