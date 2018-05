SKEMA partenaire académique de Viva Technology

La grande école de commerce, dont l'un des principaux campus est à Sophia Antipolis, est pour la première fois partenaire d'un grand événement Tech. Cinq cents étudiants de SKEMA participeront ainsi au salon parisien les 24, 25 et 26 mai. En vedette, Pauline Gane, étudiante de l'école et fondatrice de EASY V qui aura l'occasion de présenter sa start-up devant des milliers de visiteurs.

Pour la première fois, SKEMA Business School est partenaire de l’un des événements Tech parmi les plus attendus de l’année : Viva Technology. Une participation qui vient illustrer son enracinement durable et sa reconnaissance en tant qu’acteur du monde de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Ce partenariat permet à 500 étudiants de SKEMA business School, dont l'un des principaux campus est à Sophia Antipolis, de se rendre sur le salon parisien les 24, 25 et 26 mai prochains pour assister à la grande fête de l’innovation. (Photo DR : Pauline Gane, étudiante de SKEMA et fondatrice d'Easy V, pitchera à Viva Technology).

Les étudiants pourront participer aux grands rendez-vous et animations : le Hall of Tech où le public peut interagir avec des robots, des drones, les démonstrations VR et AR (réalité virtuelle, réalité augmentée), le Talent Connect où des centaines d’opportunités d’emploi sont proposées par les partenaires. Les 500 conférences, tables rondes et ateliers seront aussi pour eux l'occasion de mieux appréhender les clés de demain et de trouver l’inspiration.

Sélectionnée par les organisateurs de Viva Technology, Pauline Gane, étudiante du programme Msc International Strategy and Influence de SKEMA, participera au concours de pitchs. Fondatrice de Easy V et grande gagnante du concours Les Entrepreneuriales, elle présentera sa start-up devant des milliers de spectateurs. Pauline Gane s'est aussi déclarée "très heureuse de pouvoir pitcher mon projet qui a pour but de faciliter l’engagement bénévole au sein des entreprises. Cela va me permettre de rencontrer les acteurs du monde économique qui sont sensibles à la thématique de l’engagement."

Cette année, Viva Technology accueillera le président de la République, Emmanuel Macron, ainsi que des dirigeants de renom comme Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, Ginny Rometty, CEO de IBM et Dara Khosrowshahi, CEO de Uber. L'année dernière, plus de 60 000 personnes avaient assisté à ce salon technologique qui comptait 6.000 startups, 1.400 investisseurs et des exposants de plus de 50 pays.

"VivaTech s’est construit autour de la croyance simple mais puissante que des relations significatives peuvent se produire entre des partenaires qui ne se connaissent pas", explique SKEMA. "Il vise à aider les startups et les dirigeants à accélérer leur développement et générer de nouvelles solutions qui changeront l’économie et la société de demain, accélérant ainsi la croissance des jeunes pousses et la transformation digitale de l'entreprise." Un mouvement de fond dans lequel l'école est totalement engagée.