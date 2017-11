SKEMA recrute le Vice-Président de l’Autorité de la Concurrence

Pour placer les nouveaux mécanismes qui régissent les économies de marché et les questions complexes qui touchent à la concurrence, au low-cost, etc… au cœur des enseignements, SKEMA Business School vient de recruter Emmanuel Combe. C'un spécialiste reconnu de la régulation et des questions de concurrence, qui vient d'être renouvelé comme Vice-président de l’Autorité de la Concurrence.

Spécialiste reconnu de la régulation et des questions de concurrence, renouvelé le 10 novembre 2017 dans sa position de Vice-président de l’Autorité de la Concurrence par décret du Président de la République, Emmanuel Combe rejoint SKEMA Business School en tant que professeur. Dans les cours qu’il anime au sein de SKEMA, les étudiants se familiarisent avec les grands problèmes économiques contemporains, matière nouvellement introduite à la rentrée 2017 dans le dispositif global destiné à valoriser le continuum CPGE-Grande Ecole.

"Dans une business school, les nouveaux mécanismes qui régissent les économies de marché et les questions complexes qui touchent à la concurrence, au low-cost, etc… doivent être placés au cœur des enseignements. Je suis donc très heureuse qu’Emmanuel ait choisi SKEMA et que cette bonne nouvelle se double aujourd’hui d’une autre : sa reconduction comme Vice-président de l’Autorité de la concurrence. Je l’en félicite chaleureusement", ajoute Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA Business School.

Vice-Président de l’Autorité de la concurrence depuis 2012 et membre du collège du Conseil de la concurrence depuis 2005, Emmanuel Combe est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure. Il est agrégé de sciences sociales et docteur en sciences économiques de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne dont il est professeur (actuellement détaché). Il est également professeur au Collège d’Europe de Bruges, à l’ESA de Beyrouth ainsi qu’à l’Université du Salvador à Buenos Aires.

Emmanuel Combe a été également chargé de mission auprès du Secrétaire d’Etat à la consommation, à l’industrie et au tourisme (2007-2009) puis auprès du Ministre de l’Education Nationale (2009-2012). Spécialiste des questions de concurrence, de qualité et du low cost, il travaille sur la place de la régulation en économie de marché. Auteur de nombreux ouvrages et articles de recherche, il écrit régulièrement dans la presse quotidienne (Le Figaro, les Echos, la Tribune, le Monde.fr, Le Monde, etc…) sur ces sujets. Il est par ailleurs chroniqueur au journal l’Opinion.