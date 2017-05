SKEMA recrute une spécialiste mondiale de la vente de luxe

Grande spécialiste du marketing et des marques de luxe, la conférencière et professeur Michaela Merk fait son entrée chez SKEMA Business School. Nouvellement nommée professeur de marketing, elle dirige le Programme Master of Science (MSc) "Global Luxury Management" de SKEMA en double-diplôme avec North Carolina State University. Elle dirigeait jusqu'à présent Merk Vision & Partners, sa société de conseil et de formation spécialisée en marketing et en management pour les marques de luxe, de cosmétique et de mode, en France et à l'international.

Détentrice d'un PhD et spécialiste reconnue des marques de luxe à l'international, secteur dans lequel elle a évolué à des postes de direction pour l'Oréal Luxe, Marionnaud/AS Watson et Estée Lauder, Michaela Merk a eu l'habitude d'intervenir également auprès de top managers pour du conseil, de la formation et des séminaires.

Elle participe à de nombreuses conférences à l'international avec un focus sur le luxe, le marketing international ou les problématiques retail, en Italie, en Chine, en France et en Allemagne. L'agence internationale de conférenciers Speakers Excellence la compte parmi ses meilleurs formateurs en Europe. Elle est également l'auteur de nombreuses publications dont Luxury Sales Force Management : Strategies for winning over your brand ambassadors, parue en février 2014 aux Editions Palgrave Macmillan.

Le Master of Science (MSc) Global Luxury Management de SKEMA est un programme en anglais, conçu en double-diplôme avec le Poole College of Management et le Poole College of Textiles de North Carolina State University. Il se déroule sur les deux campus de SKEMA, à Paris et Raleigh, aux Etats-Unis. Animé par une dizaine de professeurs de nationalités différentes, il fait bénéficier l'étudiant d'un environnement multiculturel riche et d'intervenants professionnels prestigieux issus des plus grandes marques de la mode et du luxe : Chanel, Dior, Louis Vuitton, Guerlain, Ralph Lauren, ...