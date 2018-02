SKEMA renforce son partenariat avec l'ESIEA (école du numérique)

Accélérer le développement des compétences hybrides, management et numérique : c'est l'objectif de SKEMA Business School et de l'ESIEA, école d'ingénieurs du numérique, qui ont annoncé un renforcement de leur partenariat à travers des modules d’initiation optionnels en Intelligence Artificielle, Codage, Big Data et Cybersécurité ainsi que l'ouverture d’un Master of Science (MSc) commun qui associera Intelligence Artificielle et Management.

Accélérer le développement des compétences hybrides des futurs ingénieurs/managers et développer leurs talents pour accompagner l’innovation dans les entreprises : c'est ce que vise le renforcement du partenariat entre SKEMA Business School et l’ESIEA, école d’ingénieurs du numérique. Annoncé aujourd'hui par Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA Business School et Louis Jouanny, directeur général de l’ESIEA cet accord, novateur dans l’enseignement supérieur, joue la transition numérique et compte bien conférer aux deux écoles un temps d’avance dans la formation des futurs managers et ingénieurs.

Trois sujets de coopération

Il s'agit notamment d'engager la coopération sur les sujets suivants :

Mise en place d’un ensemble de modules d’initiation optionnels en Intelligence Artificielle, Codage, Big Data et Cybersécurité. Ces modules seront ouverts à tous les étudiants de SKEMA à compter de septembre 2018 et encadrés par des étudiants et enseignants de l’ESIEA. De même des modules optionnels de Finance, Marketing, RH et Gestion seront ouverts aux étudiants de l’ESIEA.

Rapprochement des dispositifs d’accompagnement entrepreneurial des deux écoles afin notamment de permettre aux élèves de l’ESIEA de participer à la Learning Expedition que SKEMA organise en Israël du 18 au 27 février 2018 ainsi que d’associer les étudiants de SKEMA au parcours Espoir Entrepreneurs de l’ESIEA.

Ouverture d’un Master of Science (MSc) commun qui associera Intelligence Artificielle et Management et dont l’ouverture est prévue en mars 2019. Ce programme, délivré conjointement par SKEMA et l’ESIEA a pour objectif de former des talents qui feront le pont entre le business et les technologies afin de trouver des solutions nouvelles grâce à l’IA. Le programme est déjà soutenu par trois grandes entreprises : Microsoft, IBM et Acticall-Sitel.

Des projets d'envergure déjà engagés

SKEMA et l’ESIEA travaillent déjà ensemble depuis plusieurs mois sur plusieurs projets d’envergure. Ainsi en mars 2017, les deux écoles annonçaient la création du double diplôme ingénieur-manager, qui a été effectivement lancé à la rentrée 2017.

En septembre dernier, elles organisaient le premier Hackathon en Intelligence économique. Etudiants ingénieurs et managers ont ainsi travaillé et innové ensemble dans un esprit entrepreneurial. Le projet de startup finaliste le plus innovant, Switch, propose, sur le créneau de la cybersécurité, de pouvoir bloquer ses appareils connectés depuis un smartphone puis les redémarrer ultérieurement. Les étudiants porteurs de ce projet s’apprêtent à partir en Israël pour y découvrir l’un des écosystèmes les plus innovants au monde en matière de cybersécurité dans le cadre du Global Young Leader Program initié par SKEMA.

En janvier, une semaine de travail a réuni les étudiants des MS SKEMA "Manager Projets et Programmes" et "Marketing Digital / Commerce Electronique" avec ceux de la Mineure "Digital Consulting" de l’ESIEA. Les participants ont associé leurs compétences et proposé des solutions à des problématiques réelles soumises par Accenture, Engie, Canal Plus, Havas et Onepoint.