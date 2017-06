SKEMA renouvelle sa maquette pédagogique et recrute trois experts

Harmoniser la transition que vivent les étudiants de classes prépas quand ils intègrent une école de management : c'est un travail de fonds qui est mené depuis plusieurs mois entre les classes préparatoires économiques et commerciales et les grandes écoles sous l'impulsion d'Alain Joyeux, Président de l'association APHEC et d'Alice Guilhon, Directrice Générale de SKEMA Business School. Un travail d'autant plus nécessaire que les classes prépas demeurent une filière à très fort potentiel avec une augmentation soutenue de 16,5% de candidats SIGEM entre 2010 et 2016.

Valoriser le continuum CPGE-Grande Ecole

La nouvelle maquette pédagogique que SKEMA met en place en 1ère année du Programme Grande Ecole (L3) dès la rentrée 2017 est née de ces réflexions. Elle cherche ainsi à valoriser le continuum CPGE-Grande Ecole. La nouvelle maquette du cursus Grande Ecole capitalise sur les solides acquis des étudiants issus de classes préparatoires, notamment leur capacité à analyser un environnement économique et géopolitique global tout en renforçant leur vision éclairée de l'entreprise par trois professeurs très reconnus et spécialement recrutés par SKEMA. Résultat : de nouveaux cours qui vont permettre aux étudiants de poursuivre et d'amplifier le décryptage de la complexité du monde déjà entrepris en CPGE.

Dès la rentrée, la nouvelle maquette va introduire en continuum quatre nouveaux cours organisés en connexion multiplex (sur l'ensemble des campus) et pédagogie active au cours des deux semestres de la première année du Programme Grande Ecole (L3) :

Les étudiants vont approfondir les grands problèmes économiques contemporains. Cette matière sera notamment animée par Rodolphe Desbordes et un deuxième professeur recruté au cours de l'été. Ce dernier animera également le nouveau cours dédié aux stratégies d'entreprises et aux structures industrielles.

Deux nouveaux cours de géopolitique vont être consacrés au nouvel environnement des entreprises et au risque pays. Ces cours seront assurés par Frédéric Munier, professeur Agrégé qui enseigne en classe prépa.

Un séminaire en Knowledge Management, matière au cœur de l'ADN de SKEMA, sera supervisé par Aurore Haas, actuellement professeur de stratégie au sein de SKEMA.

L'étudiant en position de prise de décision réelle

Le dispositif pédagogique se construit autour d'experts réputés qui ont dessiné la maquette conjointement. Il s'appuie sur un ensemble de solutions digitales permettant la collaboration à distance, le suivi individuel des performances et le développement de l'autonomie d'apprentissage. Il se complète de travaux en groupes sur des cas réels, ce qui place l'étudiant dans la position d'analyse de situations complexes et de prise de décision en entreprise.

"Les nouveaux enseignements sont structurés de manière à permettre aux étudiants de tisser les liens indispensables entre microéconomie, économie industrielle et ses défis actuels, géoéconomie et géopolitique" précise Sophie Gay, directrice adjointe du Programme Grande Ecole et responsable du Knowledge Center de SKEMA. "Ces connaissances seront également un atout dans le continuum L3-M1 et conforteront les connaissances des étudiants qui choisiront un cursus en double diplôme en M1: ingénierie, droit, etc," ajoute Sophie Gay.