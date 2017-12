SKEMA se fait un nom aux Etats-Unis parmi les écoles de vente

Joli succès pour les étudiants de SKEMA Business School du Club International de Négociation du campus de Raleigh. Ils se sont brillamment classés finalistes de l'un des concours de vente les plus importants des Etats-Unis : le Northern Intercollegiate Sales Competition qu'organise chaque année début novembre l'Université Bryant de Rhode Island. "Notre école s'est définitivement fait un nom parmi les 25 écoles de vente les plus réputées de tous les Etats-Unis alors que nous concourrions sans véritable programme de formation de vente et que nous étions aussi la seule école internationale présente !" a déclaré non sans fierté leur professeur américain Michael Rodriguez, qui les coachait depuis plusieurs mois

L'équipe de SKEMA rassemblait 7 étudiants ultra motivés : Amaury Jacobs, Lennart Reinhold, Julia Wolf, Giorgia Fumagalli, Paul Cousin, François Loss et Kevin Gama. Ils ont terminé finalistes après 2 jours de compétition intense, offrant à SKEMA 9 récompenses : 5 places en quart de finale, 2 en demi-finale et 2 en finale. Cet événement très disputé chaque année comprenait sur deux jours plusieurs séquences mêlant jeux de rôles, elevator pitchs ainsi que des épreuves sur les réseaux sociaux.

La valeureuse équipe de SKEMA avec son professeur.