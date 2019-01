SKEMA : son accréditation AACSB renouvelée pour 5 ans

AACSB International : créer la prochaine génération de grands leaders AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) est l'organisme d'accréditation mondial pour les écoles de management et de gestion proposant des formations de type Bachelor, Master et Doctorat. Il valorise les parties prenantes d'une institution pour atteindre un objectif commun : créer la prochaine génération de grands leaders. Synonyme des plus hauts standards d'excellence depuis sa création en 1916, AACSB fournit des services d'assurance qualité, d'intelligence éducative et de développement professionnel à plus de 1 600 organisations membres et 831 business schools accréditées dans le monde entier.