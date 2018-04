SKEMA Sophia : deux start-ups lauréates du premier Lemon Trophy

Time N Joy et Wibes, deux start-ups lancées par des étudiants de SKEMA et incubées sur lson campus de Sophia Antipolis ont été distinguées lors de la première édition du Prix Lemon Trophy décerné par SKEMA Ventures et l'agence e-business Lemon Interactive.

SKEMA Ventures, l'incubateur-accélérateur de SKEMA Business School, et l'agence web et e-business Lemon Interactive ont décerné le Prix Lemon Trophy à 3 jeunes fondateurs de startup dont ceux de Time N Joy, et Wibes, deux start-ups créées sur le campus Sophia Antipolis de l'école. Time N Joy est une solution digitale 3 en 1 pour la gestion et la localisation d'événements culturels, sportifs, festifs. Représentée par son co-fondateur Thomas Rozier, elle gagne le 2e prix : un coaching technique incluant l'ergonomie du site web et le parcours utilisateur. -Photo DR : les trois lauréats du Lemon Trophy 2018, Thomas Rozier (Time N Joy), Julien Pourtau (Sowce) et Nicolas Raudrant (Wibes)-

Le premier prix a été attribué à Sowce (campus de Lille), autour d'un concept de la sauce conçue comme un apport nutritionnel à part entière. Une sauce végétale riche en protéines et nutriments, qui se place comme une alternative aux protéines animales. Le 3ème prix est revenu à Wibes (campus de Sophia également), start-up lancée par Aurélie Gisclon et Nicolas Raudrant. C'est une marque artisanale qui conçoit des sneakers élégants à partir du tissu africain wax. Ethique et engagée, elle entend contribuer à l'éducation des femmes de Côte d'Ivoire. Elle remporte un coaching stratégique et technique incluant les outils existants et la projection dans le futur.

Les trois fondateurs de startups ont été distingués parmi 22 dossiers en compétition. Ils ont été sélectionnés par Raphaël Robil, directeur général et Julien Boudeaud'hui, Manager Equipe Projet au sein de l'agence Lemon Interactive ainsi que Franck Hanoh et Ilan Scialom, représentants de SKEMA Ventures, au cours d'un événement associant les trois campus de SKEMA (Sophia, Lille et Paris).

Ce nouveau prix est dédié à l'accompagnement des diplômés et étudiants porteurs d'un projet de startup incubé très prometteur. L'agence Lemon Interactive propose de mobiliser ses équipes et son savoir-faire afin d'accélérer leur processus de mise sur le marché et leur offrir un service clé en main en stratégie de marque, positionnement sur le web et déclinaison des outils, stratégie d'acquisition clients, etc... De quoi faire la différence et accélérer leur développement.