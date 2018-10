SKEMA Sophia : reprise des ateliers de la Chaire "Femmes & Entreprises"

C'est la reprise, pour les ateliers égalité de la Chaire "Femmes & Entreprises". Elle se fera mercredi 10 octobre de 11h30 à 13h30 sur le campus de SKEMA, rue Dostoïevski à Sophia Antipolis. Basés sur l’intelligence collective, ces ateliers sont des espaces de confrontation et de co-construction entre étudiant(e)s, chercheurs et représentants du monde économique pour travailler ensemble sur la question de l’égalité professionnelle et des moyens nécessaires pour la décliner dans les pratiques managériales et/ou entrepreneuriales. Il s’agit ici de mener conjointement la réflexion sur ces sujets de façon active et collaborative.

En janvier 2017, SKEMA a reçu le soutien officiel et un financement de 95 K€ sur trois ans de la Fondation Egalité Mixité (fondée par Axa, Engie, Michelin et Orange) pour mettre en place, au sein des 3 campus français de l’école, et à destination de ses étudiant.e.s, des actions visant à promouvoir l’égalité professionnelle. Ces "ateliers égalité" reprennent donc le 10 octobre à Sophia-Antipolis sur le thème "Décoder les stéréotypes pour mieux les maîtriser".