SKEMA : un directeur académique atypique pour son campus chinois

Ecrivain, Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques, ancien élève de Sciences Po Paris, PhD, manager dans de grands groupes multinationaux en Chine, au Japon et en Europe, Hua Lin, 57 ans, de nationalité chinoise est le nouveau directeur académique du campus chinois de SKEMA.

Un nouveau directeur académique au parcours atypique pour le campus de SKEMA Business School en Chine : Hua Lin, 57 ans, de nationalité chinoise. Avant de rejoindre SKEMA, il avait été pendant plus de 4 ans vice-dean de l'école de commerce chinoise Newhuadu Business School, pionnière dans l'internationalisation et la formation à l'entreprenariat et l'innovation. Ses principales missions seront de renforcer l'excellence académique et pédagogique en développant les partenariats de SKEMA en Chine et l'innovation dans les programmes et les cours. En charge de l'orientation professionnelle des étudiants, il sera également garant de la qualité de vie sur le campus, au travers des activités associatives et sportives.

Avec un double parcours à la fois dans l'enseignement supérieur et dans l'entreprise, l'itinéraire de Hua Lin se révèle atypique et entre particulièrement en résonnance avec l'ADN de SKEMA. Ayant effectué une partie de ses études à Sciences Po Paris dont il est titulaire d'un PhD, il a également travaillé pendant plus de 20 ans au sein de grands groupes multinationaux à des postes de haut management en Chine, au Japon et en Europe, notamment Nissan et Renault China.

En dehors de ses activités professionnelles, il a toujours su conserver un lien avec le monde de l'enseignement supérieur : il a été pendant plusieurs années professeur affilié à HEC Paris, EM Lyon, professeur invité à l'Université Paris Sorbonne, ainsi que dans d'autres universités et écoles de management chinoises et européennes. Son enseignement et ses recherches lui ont valu, en 2007, d'être nommé chevalier dans l'ordre des palmes académiques, une distinction relativement rare, sinon exceptionnelle, pour un Chinois qui travaille dans l'entreprise.

Il est également écrivain avec une dizaine de livres publiés en Chine continentale, à Taiwan et en Europe, comme "Coups de baguettes sur la fourchette" aux Editions Harmattan en 2004 qui donne la vision d'un Chinois sur les Européens et "Feeling Japan" publié à Pékin en 2007 aux Editions CITIC.