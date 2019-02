SKEMA : une cagnotte sur Internet pour "Espero Com Camille Murris"

C'était un rêve de Camille Murris, diplômée 2012 et tragiquement disparue dans l'attentat du 14 juillet 2016 de Nice : aider des enfants dans le besoin dans un pays d'Amérique du Sud. Un rêve que l'association humanitaire de l'école, HOPE concrétise avec le projet "Espero Com Camille Murris" qui vise à doubler les capacités d’accueil d’un centre pour enfants défavorisés au Brésil. C'est pour aller plus loin qu'une campagne de dons est en cours.

A SKEMA Business School, personne n'a oublié Camille Murris, cette étudiante diplômée 2012 de l'école et ancienne membre active de l'association humanitaire HOPE qui avait été l'une des victimes de l'attaque terroriste à Nice le 14 juillet 2016. C'est pour lui rendre hommage qu'un projet qui lui tenait à cœur a été engagé : celui d'Espero Com Camille Murris qui vise à doubler les capacités d’accueil d’un centre pour enfants défavorisés au Brésil et qui est coordonné par l’association humanitaire "HOPE".

Un projet qui entame aujourd'hui une nouvelle étape. Elue meilleure association humanitaire et sociale étudiante de France en 2018, HOPE a lancé une campagne de dons sur internet afin de poursuivre les travaux du centre "Tecendo a vida". Depuis le 5 février et durant un mois, une collecte en ligne de 7.000€ est lancée afin de réaliser le rêve de Camille, transmettre son sourire et son engagement pour les autres.

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site internet et la page Facebook "Espero Com Camille Murris". Les dons, explique Hope, permettront d'aller plus loin. Ils contribueront à donner force et envie de se battre à ces enfants au Brésil, pour être heureux et avoir une vie meilleure. Cette année, l’argent récolté sera utilisé pour débuter la construction du premier étage du bâtiment.

Une vidéo qui présente le projet et son actualité a été posté et sur la page Facebook ouverte par l'association, sur son site internet, sur son compte Youtube et en pièce jointe du site de la cagnotte en ligne sécurisé.

Le projet a pu se développer grâce à un partenariat avec l’association Operaçao do Brasil et son représentant Pascal Caquineau, est-il rappelé. HOPE a démarré l’extension d’un lieu d’accueil dédié aux enfants en situation familiale précaire : le centre Tecendo a Vida, situé à Belo Horizonte au Brésil, là où SKEMA a ouvert son campus brésilien. A terme, ce projet permettra de doubler le nombre de places disponibles pour accueillir ces enfants et ainsi leur permettre d’avoir plus d’espace pour jouer, s’exprimer et se découvrir une véritable passion.