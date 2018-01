SKEMA : une nouvelle génération de leaders mondiaux du luxe à former

Avec la montée de la génération des Millenials qui bouleverse les codes de consommation, les marques de luxe doivent totalement réinventer leur rapport au client. C'est pour répondre à cette révolution qui touche l'industrie du luxe que SKEMA Business School a remodelé son programme GLAM (Gobal Luxury and Management) afin de former une nouvelle génération de leaders. A nouveau luxe, nouveaux talents !

L'industrie du luxe est en pleine mutation. Une petite guerre est engagée entre les Millenials qui bouleversent les codes de consommation du secteur et les marques de luxe. Dans la quête de nouvelles expériences, le point de vente n'est plus une référence absolue pour la nouvelle génération. Une révolution est aussi en cours pour les acteurs du secteur qui se doivent de totalement réinventer le rapport au client. Une révolution à laquelle SKEMA Business School a tenu à répondre en formant une nouvelle génération de leaders à travers le remodelage de son programme GLAM (Global Luxury and Management).

Doublement ancré à Paris et à Raleigh aux Etats-Unis, accueillant des étudiants internationaux, ce programme est le seul de ce type au monde. (Photo @DR : les deux directrices du Global Luxury And Management Program, de gauche à droite Michaela Merck à Paris et Kristie McGowan à Raleigh).

Créer l'innovation et accompagner les ventes

Accessible aux titulaires d'un Bac+4 dotés d'un bon niveau d'anglais, il débouche en 1 an sur un double-diplôme d'exception : le MSc de SKEMA Business School et le Master in Management délivré par NC State University dont les cours sont assurés par des experts du luxe dont les professeurs Michaela Merk (directrice du programme), Jonas Hoffmann et David Henard.

Il est organisé en 2 semestres :

Septembre à décembre à Raleigh et New-York

Janvier à Juin à Paris

Dans l'objectif de transmettre à la nouvelle génération de leaders et d'entrepreneurs du luxe les nouvelles compétences "business" et multiculturelles attendues, le programme fait une large place à l'innovation produits, aux modes de distribution (retail) et techniques de vente (boutiques, multicanal), à l'expérience du luxe (produits, services sur-mesure), aux outils de gestion de la relation client (datamining et big-data) et fournisseur (sourcing, supply chain), au marketing digital et multicanal et à la gestion des réseaux sociaux, etc.

Des Study Tours, là où le luxe se vit : de New-York à Monaco

A ces nouvelles disciplines, SKEMA ajoute l'apprentissage terrain sous la forme de "study tours" à New-York, à Paris, en Champagne et à Monaco. Ils font entrer les étudiants chez les plus grands noms du luxe pour découvrir au plus près la fabrication et la vente de produits d'exception.

"Elsa Berry, la présidente de la Chambre de commerce franco-américaine de New-York déclarait récemment que le secteur du luxe est face à de nouveaux comportements, de nouvelles expériences, de nouvelles identités, un nouveau tempo et qu'il fallait appréhender ces enjeux tout en respectant l'ADN propre au luxe. C'est exactement ce à quoi répondent SKEMA et NC State University au travers de leur programme conjoint" explique Michaela Merk, directrice de GLAM.

Pour le lancement de ce GLAM remodelé, SKEMA organise le mardi 13 février à Paris, à 18h30 à l'hôtel Le Meurice, une soirée de prestige sur le thème "Nouveau Luxe, Nouveaux Talents". L'occasion pour Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA, et les responsables du Master de présenter cette réponse aux nouveaux défis du luxe en présence des grands acteurs du secteur.