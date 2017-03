SKEMA : venez goûter les nouvelles expériences en tourisme

"TASTE IT! New experiences in tourism" : c'est le thème d'un nouvel événement qu'organisent les étudiants du MSc Strategic Event Management and Tourism Management de SKEMA Business School Sophia Antipolis le jeudi 6 avril de 17h30 à 21h30 sur leur campus sophipolitain. Dans un contexte de profondes mutations impactant le secteur touristique, cette rencontre est tout d’abord l’occasion de dresser un état des lieux de l’environnement actuel et de s’interroger sur les nouvelles tendances émergentes du marché. Puis ces dernières seront à l’origine d’échanges entre partenaires locaux et étudiants, afin d’envisager des perspectives pour les acteurs du tourisme.

Cet événement débute avec une table ronde, suivie d’ateliers aux thèmes variés. Pour le débat d'ouverture, Jackie Ellis, consultante internationale anglaise, mène la discussion, en apportant un message vidéo de Dr. Roger Carter, expert mondial en stratégie sur le tourisme et Directeur de TEAM Tourism Consulting. Seront reçus sur ce thème des nouvelles expériences le Chœur Régional Provence-Alpes-Côte-D’azur, le Musée Escoffier, le Riviera Cruise Club, l’Allianz Riviera Stadium, le Musée International de la Parfumerie et l’hôtel Radisson Blu de Cannes.

Les ateliers qui suivront permettront de détailler chacune de ces nouvelles expériences et porteront sur celles qui touchent au sens (parfum avec le MIP, gastronomie avec le musée Escoffier), sur les croisières (avec le Riviera Cruise Club), aux stades avec l'Allianz Riviera, bien-être avec le Radisson Blu et son spa.