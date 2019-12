SKEMA Venture : passer d'un plan A hypothétique à un plan B réussi

"From hypothetical Plan A to successful Plan B!" (D'un plan A hypothétique à un Plan B réussi) : c'est le thème de la conférence qu'animera Philippe Chéreau ce soir, mardi 3 décembre, de 17h30 à 19 heures, sur le Campus de SKEMA Business School de Sophia Antipolis. Directeur de SKEMA Venture, le dispositif de l'école dédié à l'entrepreneuriat étudiant, Philippe Chéreau ouvre les portes de cette conférence à la communauté sophipolitaine et aux salariés du parc. Sous ce thème c'est le guide d'une expérimentation réussie de création entrepreneuriale qui sera présenté, expliqué.

Comment savoir en effet dès le départ si mon business modèle est le bon ? C’est une question que tous les entrepreneurs se posent avec raison. En effet il est rare que le business model pensé initialement pour le lancement du projet soit celui qui permettra à l’entreprise de générer une croissance rentable.

La solution à cet écart entre le plan A initial et le plan B menant au succès se trouve probablement dans un processus itératif d’expérimentation qui permet de passer d’un business model hypothétique à la viabilité incertaine à un business model viable et profitable parce que construit sur la base de l’expérimentation terrain. Démonstration ce soir.