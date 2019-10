SKEMAunited: courir pour financer des bourses sociales étudiantes

Un grand challenge sportif pour financer des bourses sociales étudiantes : c'est à l'échelle des grandes écoles, une initiative inédite que SKEMA Business School a lancé sur octobre avec #SKEMAunited. Pendant un mois, du 30 septembre au 30 octobre, les étudiants, les collaborateurs de SKEMA, les diplômés et les entreprises partenaires de l'Ecole sont invités à participer à ce grand challenge sportif soutenu par plusieurs champions comme le nageur Alain Bernard, ex-recordman du monde du 100m nage libre, aujourd'hui consultant sportif, Alexandra Louison, triathlète et Rouguy Diallo, championne de saut en longueur et triple saut.

Individuellement et en équipes, le principe du challenge est simple et accessible à tous. Il consiste à bouger en s'amusant, d'où le slogan "Run for fun(d)" : courir pour s'amuser et récolter des fonds. Marche, course ou bien vélo, les performances sont activées via l'application SKEMAunited disponible sur AppStore et GooglePlay. Chaque kilomètre parcouru génère 1€ de dons venant abonder le fonds de dotation destiné à financer des bourses sociales soutenu par Société Générale, le groupe mondial Roquette et Ava Assurances, entreprises membres du réseau des grands partenaires de SKEMA.

Pour faire vivre le challenge, des événements sont organisés sur les campus de SKEMA avec au programme des cours de sport géants et des courses d'orientation. Après Lille le 1er octobre, viendront Sophia-Antipolis le jeudi 10 octobre. Paris suivra le 16 octobre. Une opération qui a démarré fort. Alors que le coup d'envoi de #SKEMAunited n'a été donné que le 30 septembre, quelque 1.900 participants sont déjà inscrits, 375 équipes constituées et 22.500 kms parcourus, soit la moitié de l'objectif total de 45.000 kms à parcourir sur le mois!