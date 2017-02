Ski : Auron fête son 80ème anniversaire ce week-end

Station familiale et authentique, située à moins d'1h30 de Nice dans un cadre exceptionnel et préservé, Auron fête ses 80 ans ce week-end, les 25 et 26 février. Une station qui a su grandir et s'épanouir. Grâce aux investissements du Syndicat Mixte des Stations du Mercantour, crée en 2002, elle dispose désormais d'une renommée internationale. Elle joue également l’innovation et s’inscrit aujourd’hui dans le programme ambitieux des "Smart Mountains Station de demain", initié par la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Sans oublier que sur ses pistes, se sont forgés de grands champions comme Marion Bertrand, Nastasia Noens, Margot Bailet, Matthieu Bailet, Guillaume Issautier et des champions en devenir comme Thibault Fouques.

Aussi, pour fêter cet anniversaire,cette station Nice Côte d’Azur prépare un week-end exceptionnel, entre mer et montagne, soleil et neige, grand ski et grand air salin et compte porter haut et fort sa "Nice Altitude" !

Au programme samedi 25 février :

Sur le Front de Neige – Chastellares

11 heures : Démonstration de ski d’autrefois

12 heures – 15 heures : ‘La Douce Folie d’Auron’ avec danseuses, Dj, percus & saxo

13 heures : Sculpture sur glace et bar à neige & ambiance musicale brésilienne sur les pistes

Sur la Place d’Auron

Exposition photos, ambiance musicale, skis et luges d’antan

16h30 : spectacle pour enfants sur la patinoire réalisé par la troupe Patin’Air

18 heures : parade lumineuse sur l’avenue Malhiera

18h30 : Cérémonie officielle et projection inédite du film "Les 80 ans d’Auron"

19h30 : Grand feu d’artifice

Sur les pistes

20 heures – 23 heures : Ouverture exceptionnelle au public de la piste du Colombier pour une descente nocturne en rythme avec la batucada

Dimanche 26 février

Sur le plateau de Chastellares