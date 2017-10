Smart Destination, projet européen pour le tourisme transfrontalier

Smart Destination : c'est le nom du nouveau projet européen transfrontalier que la Métropole Nice Côte d’Azur vient de remporter avec ses partenaires français et italiens. Il permettra d’expérimenter, dès janvier prochain des applications mobiles innovantes et des outils visant à promouvoir un tourisme transfrontalier. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme européen Marittimo, accompagnera la mise en place d’expérimentations entre les territoires de la Métropole Nice Côte d’Azur, et des Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ligurie, Toscane et Sardaigne.

Les parcours touristiques ne s’arrêtent ni aux frontières administratives, ni aux frontières géographiques. Nombreux sont les visiteurs qui souhaitent par exemple découvrir Nice, Menton, Monaco, Vintimille durant un même séjour. Aujourd’hui, pour avoir accès aux informations de ces différentes villes, le visiteur devrait consulter au minimum quatre sites web différents. Un des objectifs du projet est de proposer une application mobile regroupant des données locales et des circuits touristiques franco-italiens.

Un montant de 350 000€ sera ainsi versé à Nice Côte d’Azur par l’Union Européenne pour financer la concrétisation de ces expérimentations, en partenariat avec l’Office du tourisme et des congrès de Nice, la Chambre de Commerce Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française. "Notre Métropole Nice Côte d’Azur, candidate pour le titre de capitale européenne de l’innovation 2017, affirme ainsi son statut unique de smart city transfrontalière et entend en tirer des expérimentations concrètes innovantes et réplicables", s'est réjoui Christian Estrosi, président de la Métropole.