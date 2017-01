Smart grid : Nice Côte d'Azur renforce son partenariat avec Enedis

A l'occasion du lancement d'Interflex demain au stade Allianz Riviera, le projet européen de smart grid, la Métropole va dévoiler le nom du démonstrateur français basé à Nice et signer plusieurs chartes définissant le cadre des contributions d’Enedis sur les projets d’éco-quartiers portés par la Métropole Nice Côte d’Azur. Deux événements qui auront lieu au MAMAC de Nice.

Actualisation à 18 heures : l'épisode MAMAC a été annulé, Christian Estrosi ayant eu un imprévu. Le dévoilement du nom du démonstrateur, tout comme la signature des chartes, sont reportés en février prochain. Quant à l'événement InterFlex organisé au Stade Allianz Riviera pour le lancement de ce grand projet européen, il a bien lieu toute la journée de demain jeudi, seule la partie MAMAC ayant été reportée. Le démonstrateur français doit d'autre part être installé à Nice (son implantation est envisagée sur la Promenade des Anglais à proximité de l'EDHEC) et l'on aura l'occasion de reparler d'InterFlex qui place le territoire aux avant-postes de la production et de la gestion d'électricité décentralisée.

Transition énergétique : Nice Côte d'Azur accélère

La Métropole Nice Côte d’Azur accélère le pas dans le domaine de la transition énergétique. A l'occasion du lancement d'InterFlex, le grand projet européen de smart grids, demain jeudi 26 janvier au stade Allianz Riviera, la métropole renforcera son partenariat avec Enedis (ex- ERDF). Un rendez-vous est en effet programmé au MAMAC, jeudi à 16 heures, pour deux événements : le dévoilement du nom du démonstrateur français d’Interflex basé à Nice et la signature de chartes définissant le cadre des contributions d’Enedis sur les projets d’éco-quartiers portés par la Métropole Nice Côte d’Azur.

A travers InterFlex, la Métropole InterFlex va travailler pendant 36 mois sur les INTERactions entre des FLEXibilités fournies par les acteurs du marché de l’énergie et le réseau de distribution. Un projet qui mettra particulièrement l’accent sur le stockage d’énergie, les véhicules électriques, l’effacement de consommation, l’îlotage, l’automatisation du réseau et l’intégration de différents vecteurs d’énergie (gaz, chaleur, électricité). Autant de nouvelles formes de flexibilités qui doivent permettre d’optimiser le système énergétique à une échelle locale.

Basé à Nice, le démonstrateur français d'InterFlex s'inscrit dans l'industrialisation des expérimentations smart grid réalisées notamment par le démonstrateur Nice Grid (Carros) telles que le stockage d'énergie et la gestion locale de flexibilités sur le réseau électrique. A une échelle plus large, il concerne les "smart grids" de plusieurs communes de la Métropole Nice Côte d’Azur. Pour dévoiler le nom de ce nouveau démonstrateur, il a été décidé de choisir le lieu du MAMAC, le Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain de Nice, pour une raison : parce qu'Enedis, pilote du projet, est le mécène du 40e anniversaire du Centre Pompidou qui se fête cette année partout en France. Dans ce contexte, l'ex ERDF a monté un programme d'expositions, spectacles, concerts et rencontres en partenariat avec des musées et centres d'art contemporain, dont le MAMAC de Nice.

Outre le dévoilement du nom du démonstrateur, seront signés avec Enedis des chartes qui définissent le cadre de ses contributions sur les projets d’éco-quartiers portés par la Métropole Nice Côte d’Azur, tels que Nice Méridia et Grand Arénas, au service de l’attractivité et du développement économique de ce territoire et de la transition énergétique. Cinq axes concrets et innovants d’accompagnement des projets du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur pour une smart région ont été retenus :

Autoconsommation collective

Transmission des données de consommation

Contrôle du réalisé des effacements

Flexibilité

Optimisation de l’implantation des Infrastructures de Recharge pour les Véhicules Electriques (IRVE)

Lire également dans WebTimeMedias.com : "Lancement d'InterFlex à Nice : le grand projet smart grid de l'Europe"