Smart home : Myxyty et Ziblue parmi les dix finalistes du prix Fnac-Darty

Myxyty pour ses solutions connectées et interactives entièrement contrôlées par la voie et Ziblue, qui rend le smart home et les services connectées accessibles à tous, font partie des dix finalistes, retenus sur plus de 150 dossiers, de la troisième édition du prix Startup Fnac-Darty, auquel est désormais associé Engie. Finale le 17 octobre à Paris.

Sur le thème 2017 de la maison connectée, deux startups azuréennes font partie des dix finalistes du troisième prix Fnac Darty, challenge auquel s'est désormais associé Engie : Myxyty et Ziblue. Toutes deux ont passé la première phase de sélection (150 dossiers avaient été reçus) et participeront le 17 octobre à Paris à la finale des trois catégories : simplifier le quotidien (prix BtoC); simplifier la compréhension des offres et l’achat (prix BtoB), simplifier l’installation et l’usage (prix BtoBtoC / CtoC). Trois lauréats seront alors désignés pour ce prix qui vise à accélérer le développement de startup françaises engagées dans l'IoT (Internet des Objets) et qui, cette année, a ciblé les jeunes pousses dédiées au smart home et à toutes les solutions connectées pour la maison.

Les huit autres finalistes sont Augment (réalité augmentée), Craft.AI (une API d'Intelligence artificielle), Demooz (pouvoir essayer avant d'acheter), Eugène by Uzer (lecteur de code-barres connecté), Frizbiz (leader du jobbing en France), Lancey (radiateur électrique intelligent), Lili smart (application pour aidants), masmarthome (aide à la mise en place de solutions smart home).

En ce qui concerne les finalistes azuréens, Myxyty, d'Olivier Courtade, a été déjà maintes fois primée notamment pour son MYXYPOD. En partenariat avec IBM, la société propose des solutions connectées et interactives entièrement contrôlées par la voix. Les organisateurs ont été sensibles aux assistants vocaux qui utilisent les capacités cognitives et intelligence artificielle IBM Watson et bénéficient de niveaux de sécurité des données les plus élevés.

Ziblue, dirigé par Laurent Perez, permet de rendre le smart home et les services connectés accessibles à tous. La société propose ainsi le "smart home" facile, installable en moins d'une minute. Avec ZiHome, une application téléchargeable gratuitement sur n'importe quel appareil (TV ou box smart) fonctionnant sous système d'exploitation Androïd, les clés USB de Ziblue permettent de gérer l'ensemble des objets connectés de la maison à partir d'une seule et même application. Autant d'innovations qui viennent démocratiser l’accès à la sécurité, la gestion d’énergie, l’assistance aux seniors et, de manière plus générale, l'ouverture au monde de la donnée.