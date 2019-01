"Smart Vehicle Côte d’Azur" : 1er GetTogether de l'année 2019

L'automotive, le "smart vehicule", c'est désormais l'une des compétences fortes et les plus prometteuses de Sophia Antipolis et de la Côte d'Azur high tech. Une activité qui a commencé à se structurer l'an dernier. Ainsi le groupe du "Smart Vehicle Côte d’Azur" tiendra son 1er GetTogether de l’année 2019 ce vendredi 18 janvier de 12 à 14 heures dans les locaux de l’IMREDD à Nice. Ces rencontres professionnelles récurrentes ont été initiées en 2018. Elles permettent à des acteurs du secteur automobile élargi de pitcher devant le public pour se présenter et échanger sur ce qu’ils peuvent amener à l’écosystème du Smart Vehicle Côte d’Azur et ce qu’ils en attendent.

Les échanges sur le sujet du véhicule intelligent et connecté se prolongent autour d’un buffet. Cette 1ère session de 2019, est soutenue par 3 participants : IMREDD, Cluster SAFE et Réseau d’Excellence du Véhicule en Région Sud.