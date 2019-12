Smart Vehicle Côte d’Azur : 7ème Get Together vendredi

Un 7ème Get Together pour l’initiative Smart Vehicle Côte d’Azur. Il aura lieu vendredi 13 décembre 2019 de 12 à 14 heures dans les locaux de SoFAB @ La Fabrique sur le Campus SophiaTech. Pour rappel, le principe de ces rencontres professionnelles récurrentes est simple : quatre acteurs du secteur automobile élargi "pitchent" devant l'assistance pour se présenter et échanger avec elle sur ce qu’ils peuvent amener à l’écosystème du Smart Vehicle Côte d'Azur et ce qu’ils en attendent.

Pour cette 7ème session, les intervenants suivants sont au programme :

Actualités Smart Vehicle Côte d'Azur : Pierre Sigrist - Epicnpoc

- Epicnpoc Catégorie Académiques : Polytech Nice Sophia avec Alexandre Caminada – Directeur

Catégorie Grands Groupes : Hitachi avec Massimiliano Lenardi, PhD - R&D Laboratory Director and Senior Researcher

PhD - R&D Laboratory Director and Senior Researcher Catégorie Institutionnels : SoFAB @ La Fabrique par Julien Holtzer – Bénévole Telecom Valley

– Bénévole Telecom Valley Catégorie Startup : MOBEE par Sébastien Lubert – Managing Director et Neutigers par Saïd Laoui – Consultant

Ces échanges sur le sujet du véhicule intelligent et connecté sont animés par Florence Tressols, Ph.D. et sont appelés à se prolonger autour d’une collation offerte par Telecom Valley.