SocialSellingForum : marketing et vente à l'heure des réseaux sociaux

Le social selling ? "C'est l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour (se) vendre". Ceux qui souhaiteraient mieux comprendre et mettre la puissance des réseaux sociaux au service de leur commercialisation, trouveront des réponses lors de la seconde édition du #SocialSelling Forum demain vendredi 26 octobre de 8 à 18 heures à l'IAE Nice (24 Avenue des Diables Bleus). Le #SocialSellingForum réunit spécialistes et praticiens du Social Selling pour une journée d’échanges sur "le pourquoi" et "le comment" de la transformation de la vente et du marketing à l’ère d’internet et des réseaux sociaux.

Sur la Côte d'Azur, à l'occasion du Riviera Network l'an dernier, une première édition avait été organisée sur la thématique "Social Selling de l'événement" par Stéphanie Fiori, spécialiste de la question. Stéphanie renouvelle avec cette seconde édition niçoise pour aborder plus en profondeur et plus concrètement les bonnes pratiques du Social Selling pour les dirigeants, les commerciaux, les marketeurs, les entrepreneurs, les recruteurs…

Au programme, deux conférences plénières, des keynotes, des panels de praticiens pour plonger dans le comment du SocialSelling et du SocialSourcing, des ateliers et cliniques de partage d'expérience, des espaces de rencontres. Il sera question également tout au long de la journée de storytelling, de programmes ambassadeur, de personal branding, linkedin, de video, pitch, des outils à utiliser, de stratégie éditoriale, de routine du social selling, de développer la marque employeur, du social selling hors linkedin, des algorithmes, du marketing d'influence, de content marketing, de l'inbound marketing. Autant de nouvelles pratiques à maitriser.