Soirée French Tech à Grasse : réussir à attirer les talents

"Attirer les talents est la clé de la réussite !". C'est tout particulièrement vrai pour les start-ups. C'est aussi sur ce thème que le club des entrepreneurs du Pays de Grasse a organisé sa première soirée French Tech Côte d'Azur de l'année 2019. Elle aura lieu le jeudi 31 janvier de 18 à 20 heures dans les locaux d'Innovagrasse (Espace J.L.Lions, 4 Traverse Dupont) et réunira quatre témoins qui apporteront quatre regards sur la façon d'attirer des talents, de les identifier, les sélectionner, les séduire et surtout de les garder. Interviendront ainsi André Labat, directeur de Kinaxia Groupe, Guillène Ribière (partenariat d'innovation Inria et auteur du livre "Les start-up expliquées à ma fille"'), Alexandra Dutto, Directeur du Cabinet de Recrutement Experis et Vincent Garnier, CEO Nord Amérique à Inventy. Tous les quatre animeront une table ronde sur ce thème des talents.

Pour s'inscrire. Participation : 12€.