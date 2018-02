Solaire : ValEnergies signe son plus gros contrat d'autoconsommation

Le spécialiste du solaire, Val Energies à Mouans-Sartoux livre la plus grande centrale photovoltaïque en autoconsommation de France au Groupe Coopératif Maïsadour dans les Landes avec 44 packs EllyBox et 13.000m2 de panneaux solaires installés.

C'est le plus gros contrat qu'ait jamais signé ValEnergies. Avec 44 packs EllyBox et 13.000m2 de panneaux solaires installés dans Les Landes, le spécialiste du solaire installé à Mouans Sartoux, livre la plus grande centrale photovoltaïque en autoconsommation de France au Groupe Coopératif Maïsadour (le montant du contrat n'a pas été communiqué). EllyBox, est la solution qu'il propose aux professionnels pour leur permettre d’accéder gratuitement et librement à l’autoconsommation électrique, sans aucun coût d’installation, ni frais supplémentaire. Dans ce secteur en plein développement, ValEnergies confirme ainsi sa position de leader du solaire en autoconsommation.

"Après plusieurs chantiers dans les Alpes-Maritimes, le Lot-et-Garonne, l’Isère ou le Loiret en 2017, nous continuons d’équiper les industriels de tous les secteurs d’activités en leur permettant d’accéder à une énergie "hyper-locale", explique Olivier Béchu, Directeur Général de ValEnergies. "La communication du gouvernement autour de la transition énergétique permet de faire prendre conscience de l’importance de la consommation locale et des circuits courts. L’autoconsommation en est un parfait exemple, avec une énergie produite et consommée sur place".

Déjà certifié ISO 50001 depuis 2015 et engagé dans la maîtrise des dépenses énergétiques, le Groupe Coopératif Maïsadour va, quant à lui, plus loin aujourd’hui dans sa démarche en optant pour l’autoconsommation avec l'objectif de produire jusqu’à 11% de son énergie. La coopérative est un acteur important du sud-ouest. Elle regroupe 8.000 agriculteurs, 5.500 salariés pour un chiffre d'affaires d'1,336 milliard € de CA.